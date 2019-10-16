830 ألف طن زيتون إنتاج هذا الموسم بزيادة 28 بالمئة

قدر رئيس مكتب الإحصاء في الاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج إنتاج الزيتون لهذا العام بنحو 830 ألف طن بزيادة نحو 27.7 بالمئة عن الموسم الماضي، معتبراً أن دخول محافظة درعا العام الماضي ومناطق في ريفي حمص وحماة إلى خط الإنتاج بعد تحريرها ساهم في زيادة الإنتاج.

ورأى الفرج أن موسم الزيتون لهذا العام مبشر وسوف يكون الأفضل خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، مشيراً إلى عدد أشجار الزيتون المزروعة في سورية وصل إلى 104 ملايين وحلب أولاً بنحو 24 مليون شجرة.

وأكد الفرج أن قطاف الزيتون بدأ في الساحل بداية الشهر الجاري في حين يبدأ في المناطق الشمالية في الأول من الشهر القادم بشكل فعلي.

ولفت الفرج إلى أن الشركة السورية للتجارة تشتري زيت الزيتون من الفلاحين بالإضافة للقطاع الخاص، مبيناً أن سعر زيت الزيتون يرتبط بالعرض والطلب وأنه رغم ظروف الحرب لم يتوقف تصديره إلى الخارج.

وأوضح الفرج أن حاجة سورية من زيت الزيتون نحو 125 ألف طن هذا الموسم ما يقتضي تخصيص نحو 500 ألف طن للعصر.