الحكومة تقترض 97 بالمئة من إيداعات المصرف الزراعي.. و3 بالمئة للفلاحين!

تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي 236.5 مليار ليرة خلال العام الحالي منها 228 ملياراً للحكومة، أي 97 بالمئة من إجمالي القروض، على حين شكلت قروض الفلاحين ما نسبته 3.3 بالمئة.

وأكد مدير لدى المصرف أن إجمالي الودائع تجاوز 65.8 مليار ليرة حتى نهاية أيلول الماضي منها 57 تحت الطلب و989 مليوناً لأجل و7.7 مليارات ودائع توفير، إضافة إلى نحو 62 مليون ليرة على شكل حسابات مجمدة.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت المدير إلى استجرار المصرف لكميات كبيرة من الأسمدة تغطي الاحتياجات المحلية للمزارعين وتتوافر لدى مستودعات المصرف، مؤكداً أنه يمكن بيعها للمزارعين نقداً أو وفق تمويل المصرف من خلال قروض قصيرة الأجل.

وبين المدير أن إجمالي مبيعات الأسمدة لدى المصرف خلال الشهر الماضي تجاوزت 62 ألف طن بقيمة 10 مليارات ليرة منها 18 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات بقيمة 2.7 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه تم لحظ مبلغ 1.6 مليار ليرة للخطة الاستثمارية في العام الحالي.