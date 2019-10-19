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مهرجان «تحت سماء دمشق للفنون الشعبية»

| الوطن

الأحد, 20-10-2019

تطلق وزارة الثقافة مهرجان «تحت سماء دمشق للفنون الشعبية» إضافة إلى عروض في الهواء الطلق اعتباراً من الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولغاية السادس والعشرين منه في دمشق.
ويتضمن المهرجان افتتاح مجموعة من المعارض «الحرفية والتراثية والكتب والصور التراثية»، وإطلاق مجموعة مشاريع تتضمن تزيين جسر السيد الرئيس ونحت الأشجار في ساحة المتحف الوطني».
كما يتضمن المهرجان المسرح الجوال «الباص الثقافي» وعروضاً لفرق تراثية من جميع المحافظات السورية وعروضاً سينمائية ورسماً مباشراً.
وتقدم العروض في مسرح قصر العظم وحديقتي تشرين والسبكي ومسرح دمر الثقافي والمدينة الجامعية ومقهى النوفرة وساحة جورج خوري وحديقة القشلة والمدينة الجامعية وخان أسعد باشا.

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