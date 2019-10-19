رياضة

الديوب: تشرين جاهز للنواعير

| اللاذقية – محسن عمران

الأحد, 20-10-2019

قال الكابتن جعفر ديوب المدير الإداري لتشرين إن فرصة فريقه كبيرة للفوز بالألقاب لأن الإدارة لم تبخل بأي شيء بدءاً من التعاقدات المدروسة التي تمت بالاتفاق مع المدرب ماهر بحري وانتهاء بالتحضيرات وقال: استعدادات فريقه تمت كما هو مطلوب وحسب الخطة الموضوعة رغم وجود صعوبات كغياب عدد كبير من اللاعبين عن التمارين لوجودهم مع المنتخبات، بالإضافة لإصابات حلت بآخرين انتهت بخير وعادوا جميعاً للتمرين ولا يوجد أي إصابة حالياً سوى خالد مبيض الذي لن يشارك اليوم ضد النواعير وتبقى المشكلة الأهم عدم وجود ملعب معشب للتمرين وكانت التمارين تجرى على الملاعب التارتانية في المدينة الرياضية وهذا سبب رئيسي للإصابات، وعن مباراة النواعير قال الديوب: إن تشرين سيعود بالنقاط الثلاث ولا خوف عليه والجميع واثق من الفوز واللاعبون يمتلكون روحاً معنوية عالية ووصلوا للجاهزية المطلوبة بكل شيء ويمتلكون ثقافة الفوز والمدرب ماهر بحري يعرف كيف يدير الأمور ويقود سفينة البحارة لشط الأمان، ووجه الديوب شكره لجمهور تشرين العظيم وطلب منه تشجيع الفريق بكل روح رياضية وأن يبتعد عن كل ما من شأنه وضع الفريق تحت ضغط العقوبات.

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