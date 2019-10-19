رياضة

سلة الثورة إلى الأردن

| الوطن

الأحد, 20-10-2019

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على إيفاد بعثة نادي الثورة للسيدات إلى الأردن لإجراء معسكر تدريبي مشترك يتخلله مباريات ودية مع سيدات نادي الفحيص، ويأتي هذا المعسكر تحضيراً لدخول المباريات الهامة من عمر مسابقة كأس الجمهورية، وتألفت البعثة من: سلام علاوي رئيس النادي – عبد اللـه كمونة مدرب، طاهر المهنا مساعد مدرب، رولا جبري إدارية، ماهر ناصر معالج واللاعبات: زينة يازجي – ماريا دعيبس – سدرة سليمان – جيسيكا حكيمة – شغف فاعور – نورا بشارة – ماري عبد اللـه – أليسيا ماكاريان – ستيفاني أطرش – سارة المهنا – سارة إلياس – أليسا دبل – نوال ماردو، لكن إدارة نادي الثورة لم تحدد موعداً نهائياً لهذا المعسكر بسبب تضاربه مع مباريات كأس الجمهورية.

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