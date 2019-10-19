رياضة

كأس السلة ينطلق اليوم

| الوطن

الأحد, 20-10-2019

تنطلق اليوم مباريات الدور الأول من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال المجموعة الوسطى عبر لقاءين قويين، حيث يحل النواعير ضيفاً على الكرامة بحمص في لقاء يتوقع أن يحفل بكثير من القوة والإثارة، ويتطلع النواعير لتعويض ما فاته أمام الوثبة، لكنه يدرك أن الكرامة قوي على أرضه وبين جمهوره، وفي اللقاء الثاني يستضيف الطليعة الوثبة في لقاء يتوقع أن يكون سهلاً على الوثبة الأكثر تحضيراً وخبرة وتوافراً للاعبين الكبار، وكانت مباريات المجموعة الوسطى انطلقت الأسبوع الفائت حيث أسفرت عن فوز الكرامة على حطين بواقع (80-60) والنواعير على جاره الطليعة (81-76) وفاز الطليعة على حطين (75-60)، والوثبة على النواعير بحمص (88-46).

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