عساف: استعداداتنا ممتازة

يلتقي الساحل مع الفتوة على ملعب تشرين وكلنا يعلم بأن الفريق قد مر ببعض التخبطات الفنية والإدارية لكن الأمور استقرت قبل عشرة أيام وعاد المستقيلون عن استقالاتهم وتم التعاقد مع أسعد الخضر لسد إحدى ثغرات الفريق والذي سافر إلى دمشق قبل موعد المباراة بيومين للتأقلم على المناخ وأرضية الملعب وللمزيد عن حظوظ الفريق في المباراة قال المدرب عساف خليفة: الاستعدادات ممتازة وخصوصاً بعد عودة المصابين للتمرين وتعزيز الفريق باللاعب أسعد الخضر اللاعبون مصرون على تقديم كل ما لديهم في المباراة الأولى ضد الفتوه وإسعاد الجماهير العريضة المرافقة للفريق.