رياضة

عساف: استعداداتنا ممتازة

| طرطوس- ممدوح علي

الأحد, 20-10-2019

يلتقي الساحل مع الفتوة على ملعب تشرين وكلنا يعلم بأن الفريق قد مر ببعض التخبطات الفنية والإدارية لكن الأمور استقرت قبل عشرة أيام وعاد المستقيلون عن استقالاتهم وتم التعاقد مع أسعد الخضر لسد إحدى ثغرات الفريق والذي سافر إلى دمشق قبل موعد المباراة بيومين للتأقلم على المناخ وأرضية الملعب وللمزيد عن حظوظ الفريق في المباراة قال المدرب عساف خليفة: الاستعدادات ممتازة وخصوصاً بعد عودة المصابين للتمرين وتعزيز الفريق باللاعب أسعد الخضر اللاعبون مصرون على تقديم كل ما لديهم في المباراة الأولى ضد الفتوه وإسعاد الجماهير العريضة المرافقة للفريق.

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