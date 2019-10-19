شؤون محلية

إحصاء للمنشآت الاقتصادية في خمس محافظات سورية

| طرطوس- الوطن

الأحد, 20-10-2019

نفذت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء تعداداً شاملاً للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات خمس هي: دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس والسويداء.
رئيس هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أوضح ضرورة تحديث البيانات بعد الحرب العداونية على سورية وخاصة تلك المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤثر بدورها في توضع السكان وفرص العمل والقوى العاملة، ويتم ذلك من خلال التعدادات والمسوحات الشاملة، مضيفاً: وتأتي دورة اليوم في هذا الإطار، والنتائج التي سيتم الحصول عليها مهمة جداً لجميع المستفيدين من جهات عامة وأساتذة جامعات وصناع القرار والمهتمين والمعنيين، مركزاً على ضرورة تنفيذ المسوحات بكل دقة ومسؤولية للحصول على النتيجة المطلوبة.
مبينا أثناء افتتاح ورشة العمل صباح أمس في طرطوس أن محافظة طرطوس هي محافظة سباقة ومتعاونة بما يخدم المشروعات الصغيرة منها والمتوسطة مشيراً إلى أن الإحصاء يعتبر من أهم الأدوات للتخطيط والتنمية الاقتصادية ومن دون توفر المعلومات الصحيحة لا يمكن إعداد خطط صحيحة ويصبح الأمر متروكاً للمصادفة والحظ.
مدير عام المكتب المركزي للإحصاء والمشرف العام للتعداد إحسان عامر بيّن أن هذه الدورة هي الدورة الثالثة على مستوى القطر لمحافظتي طرطوس واللاذقية ومدتها خمسة أيام وتحقق تدريباً عملياً ونظرياً للمعاونين (العناصر الأساسية) في التعداد (سكان- مساكن).

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