عن البداية..

اليوم هو الأحد 20/10/2019، هو موعد انطلاقة الدوري السوري الممتاز بكرة القدم موسم 2019/2020، وقد تكون هي المرّة الأولى التي يبدأ بها الدوري يوم الأحد، إذ درجت العادة أن ينطلق الخميس أو الجمعة، وهذه قضية شكلية لا قيمة لها، فالأهمّ هو أن تكون مقومات انطلاقته متوافرة، وإن كان تأجيل مباراة الكرامة والجزيرة ليس فألاً حسناً على البداية رغم وجوب الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.

كلّ الفرق استعدّت (نظرياً) للدوري، ولا حجّة أمام أي منها خاصة بعد التأجيل لمدة شهر كامل، والمفترض أن تقدّم هذه الفرق نفسها جيداً في جولة البداية، فنياً وانضباطياً (هذا إن كان الانضباط على أجندة التحضير)، وننتظر أيضاً أن يعرف كلّ شخص مسؤولياته وواجباته، فلا تتأخّر أي مباراة دقيقة واحدة، ولا يقف أي مراقب مرتبكاً لا يعرف من يحقّ له التواجد ومن يجب إخراجه من الملعب، وغير ذلك من التفاصيل التي غالباً ما تكون سبباً مباشراً في توتير أجواء المباريات وتخرج على النصّ.

في التعليمات الجديدة والمتعلقة بالمفرقعات، ومع أن المسؤولية ستقع على إدارة أي ناد يقوم جمهوره برمي المفرقعات، إلا أن هذه المعادلة بحاجة لإعادة ضبط، وبدل أن نتعامل مع النتائج علينا أن نعالج الأسباب، وعلى رجال حفظ النظام أن تدقق تفتيشها وألا تتساهل بدخول هذه الأشياء إلى الملعب إلا إذا كان الأمر كما يصلنا وهو أن بعض اللاعبين والإداريين هم من يدخلون هذه المفرقعات وأحياناً قبل يوم من المباراة، ولهذا نتمنى أن يكون حتى اللاعبون خاضعين لتفتيش معين وخاصة في الملاعب التي يكثر فيها استخدام هذه المفرقعات، لأنه في النهاية لا فائدة من أي عقوبة يفرضها اتحاد الكرة على أي نادٍ بعد أن يكون حصل ما لا يحمد عقباه، وذكريات الأمس القريب مازالت عالقة في أذهاننا.

الدوري ينطلق اليوم، كل عام وأنتم بخير، علينا أن نتعاون جميعاً من أجل نجاحه وهدوئه وسلامته.. قولوا يا ربّ.