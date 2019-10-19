الدوري الأوروبي .. بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد يغرقان في التعادل

في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني: إيبار * برشلونة صفر/3

اتلتيكو مدريد * فالنسيا 1/1.

ليلاً لعب خيتافي مع ليغانيس ومايوركا مع الملكي.

في الجولة الثامنة من الدوري الألماني: فيردربريمن * هيرتابرلين 1/1، أوغسبورغ * بايرن ميونيخ 2/2، فورتونا دوسلدورف * ماينز 1/صفر، لايبزيغ * فولفسبورغ 1/1، يونيون برلين * فرايبورغ 2/صفر، ليلاً: دورتموند مع مونشن غلادباخ.

في الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي: إيفرتون * وست هام 2/صفر، استون فيلا * برايتون 2/1، تشيلسي * نيوكاسل 1/صفر، ليستر * بيرنلي 2/1، توتنهام * واتفورد 1/1، وولفرهامبتون * ساوثهمبتون 1/1، بورتموث * نوريتش صفر/صفر.

ليلاً: كريستال بالاس * السيتي.

واليوم في أهم المباريات يلتقي المتصدر ليفربول في مواجهة (ديربي خاص) مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي: لاتسيو * أتلاتنا 3/3، ليلاً: نابولي * هيلاس فيرونا، اليوفي*بولونيا.