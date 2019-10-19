لجنة السير بالقنيطرة تلتئم بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات … شباب يتسابقون على الدراجات النارية في ساحة المدارس أثناء انصراف الطلاب بالكوم

بعد انقطاع دام لأكثر من خمس سنوات عادت لجنة السير للاجتماع لمناقشة واقعها والعمل على وضع الخطط المناسبة وزيادة التوعية المرورية للحد من الحوادث المرورية ومعالجة أسبابها، وأكد محافظ القنيطرة همام دبيات أن اللجنة مهمتها ميسرة وليست بذات الصعوبة لكون عدد الآليات بالمحافظة قليلاً ونتيجة للمتابعة الحثيثة من فرع المرور، مشددا على دور اللجنة في وضع إستراتيجية تشاركية مع الجهات المعنية وصيانة الطرقات وحركة السير وانضباط الآليات بالخطوط المحددة لها وإلزام باصات النقل الداخلي العاملة على خط دمشق القنيطرة بالوقت المحدد.

ولفت دبيات إلى وجود مطبات عشوائية على الطرقات بحاجة إلى دراسة وتنظيم لجعلها أكثر سهولة لعبور المركبات واعتبارا من تاريخه لن يسمح لأي جهة أو شخص بوضع أي مطب من دون موافقة لجنة السير وهذا قرار ملزم للجميع، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لحركة انصراف طلاب المدارس وخاصة في منطقة الكوم والسير على الطريق الرئيسي دمشق القنيطرة من دون مراعاة أو اهتمام للآليات العابرة والذي يمكن أن يسبب الحوادث لهم، إضافة إلى أهمية وضع الشواخص اللازمة لذلك على الطرقات حفاظا على سلامة الطلاب.

وأشار المحافظ إلى ظاهرة الدراجات النارية المخالفة والمزعجة للمواطنين وضرورة قمعها بشكل نهائي والحد من إشغالات الأرصفة من الباعة وأصحاب المحلات أثناء انصراف الطلاب من المدارس منوها بأن الهدف ليس قطع رزق المواطنين وإنما استخدام المواطنين للأرصفة بدلاً من سلوكهم الطرق الرئيسية.

وأشار رئيس فرع مرور القنيطرة العقيد طالب لبابيدي إلى تكليف عدد من العناصر بمتابعة انصراف الطلاب من المدارس وخاصة بالكوم نظرا لخطورة عبور الطريق والحاجة إلى مطب نظامي ومساعدة الوحدة الإدارية لعناصر المرور من أجل العبور الآمن للطلاب، لافتاً إلى حجز 80 دراجة نارية مخالفة نتيجة توجيهات المحافظ وقائد الشرطة والحملة مستمرة لضبط جميع الدراجات المخالفة التي تسبب إزعاج وقلق للمواطنين.

وأوضح رئيس فرع المواصلات الطرقية حسين حيمود التنسيق مع فرع الهلال الأحمر للمشاركة في تنظيم بعض المقاطع الطرقية وخاصة أمام المدارس من خلال وضع مسامير ضوئية عاكسة، إضافة إلى القيام بإنجاز ووضع لوحات الدلالة خلال الأسبوع الحالي، مقترحاً تحديد السرعة ضمن منطقة خان أرنبة بـ40 كم/سا لمنع الحوادث حيث تعرض ثلاثة طلاب لحوادث مرورية نتيجة السرعة الزائدة.

من جانبه مدير التربية عماد أسعد لفت إلى ظاهرة قيام بعض الشباب بالسباق بالدراجات النارية أمام ساحة المدارس بالكوم والمنطقة تضم كل المراحل الدراسية (ثانوية مختلطة) مما يشكل خطراً على الطلاب، إضافة إلى ضرورة إلزام السرافيس صباحا بنقل الطلاب حيث يحجم أصحاب الآليات عن نقلهم والتأخر الصباحي لطلاب الثانوية صار يوميا.

وبدوره مدير النقل محمد زيتون طالب مديرية التربية بتقديم خريطة لتوزع المدارس على أرض المحافظة لإلزام وسائل النقل بنقل الطلاب، مبينا أن دوار المحطة بخان أرنبة مشغول وبشكل دائم وينطبق عليه المثل (حارة كل مين إيده إله) مع غياب النظافة عن مركز الانطلاق وتقاذف المسؤولية بين البلدية واتحاد العمال المستثمر للمركز.

يذكر أن لجنة السير وافقت على تحديد السرعة بخان أرنبة بـ40 كم/سا ووضع مطبين نظاميين على مفرق الخدمات القديم وعلى تقاطع الصمدانية الشرقية لكون المنطقتين فيها مدارس كثيرة.