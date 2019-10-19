مسؤول صيني كبير: يجب على دول بريكس الاتحاد والتعاون لدعم التعددية

قال مسؤول صيني كبير: إنه يجب على الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس، تقوية الوحدة والتعاون لدعم التعددية وتعزيز تطور النظام الدولي في اتجاه أكثر إنصافاً وعقلانية.

تحدث يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في الاجتماع التاسع لكبار ممثلي بريكس لشؤون الأمن الذي انعقد في الصين من الخميس وحتى الجمعة، قائلاً: إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات عميقة لم تر خلال قرن، يجب على دول بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا» تعزيز الوحدة والتعاون للتعامل مع هذه التغيرات.

وقال يانغ، وهو أيضاً مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: إنه يتعين على مجموعة بريكس تطبيق التوافقات التي توصل إليها قادة الدول الخمس في اجتماعات قادة بريكس السابقة بشكل كامل، وتقوية التعاون في مجالات الأمن السياسي والاقتصاد والتجارة والمال والتبادلات الشعبية.

وأضاف يانغ: إنه يجب على الدول الأعضاء في بريكس، دعم بعضها بعضاً، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتعامل مع الأوضاع المعقدة ومعارضة التدخلات الخارجية معاً.

واستطرد يانغ قائلاً: إن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا يجب أن تلتزم بمبدأ التعاون المنفتح والشامل، ودعم نموذج تعاون «بريكس بلس»، وخلق شبكة شراكة مفتوحة ومتنوعة.