الممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين يعزي «حزب البعث» بوفاة الرفيق يوسف أحمد

قدمت موسكو تعازيها لحزب البعث العربي الاشتراكي، بوفاة عضو القيادة المركزية للحزب، الوزير والسفير السابق يوسف أحمد، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء الفائت عن عمر يناهز ٧٢ عاماً بعد صراع مع المرض.

وأرسل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية الكسندر يفيموف برقية تعزية إلى الأمين العام المساعد لحزب البعث هلال هلال، باسم الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وباسمه، أعرب فيها عن أحر وأخلص التعازي القلبية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولعائلة المرحوم.

وجاء في برقية التعزية: «ببالغ الحزن وعميق الألم تلقينا نبأ وفاة الرفيق المهندس يوسف الأحمد، بهذه المناسبة الحزينة أود باسم السيد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، وباسمي شخصياً، أن أتقدم بأحر وأخلص التعازي القلبية لكم في حزب البعث العربي الاشتراكي، ولعائلة المرحوم مع فائق التقدير والاحترام».

وتوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الوزير والسفير السابق الرفيق يوسف الأحمد مساء الثلاثاء الفائت بمشفى الشامي في دمشق، عن عمر يناهز ٧٢ عاماً بعد صراع مع المرض.

وبدأ الأحمد مسيرته السياسية في صفوف الحزب في سن مبكرة من حياته حيث تدرج حتى أصبح عضواً للقيادة المركزية للحزب عام ٢٠١٣ ورئيساً لمكتب التنظيم.

عمل الأحمد وزيراً للنقل ووزيراً للدولة وسفيراً لسورية في جامعة الدول العربية وشغل عدة مناصب حزبية خلال مسيرته.

وعرف الراحل بمواقفه الوطنية الصلبة ودفاعه الشرس عن سورية في المحافل العربية والدولية.

ولدى الأحمد ولدان ماهر ورشا وهو من مواليد عام ١٩٤٧.