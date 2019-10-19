الأولى

نشوبها في وقت واحد ومناطق متعددة كان مقصوداً … مدير الحراج: حرائق الغابات حصلت بفعل بشري

| محمود الصالح

الأحد, 20-10-2019

أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة حسان فارس أن الحرائق التي تعرضت لها الغابات بالمحافظات الساحلية والوسطى لم تكن ناجمة عن البيئة أو درجات الحرارة وإنما كانت بفعل بشري مقصود، مضيفاً: ويندرج في إطار الحرب التي تشن على سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف فارس: من خلال أبراج المراقبة العالية تبين أن بدء الحرائق كانت في وقت واحد وبالتالي الذي حصل أن من خطط لهذه الأعمال الإجرامية كان هدفه تشتيت أي جهود وإمكانيات مهما كانت كبيرة، موضحاً أن اشتعال كل هذه المناطق الجغرافية المتعددة في وقت واحد لمنع التركيز وحشد الجهود على مكان واحد.
وأشار فارس إلى أن هذه الحرائق أدت إلى التهام مساحات كبيرة من خيرة الغابات.
ولفت إلى تشــكيل لجان فنية مساحية لحصر المساحات المحروقة وإجراء الفرز بين العقارات الخاصة والعامة التي تعرضت للحريق وتحديد نسب الأضرار إضافة لإجراء الدراسات الفنية والقانونيــة للمناطق المتضررة من جهات غير وزارة الزراعة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 20-10-2019

المظاهرات في لبنان تتواصل.. وعون: هناك حل مطمئن للأزمة … نصر الله: لا إسقاط «للعهد» ومن يتهرب يجب أن يحاكم

الأحد, 20-10-2019

أبو السعود لـ«الوطن»: العالم رفض العدوان على سورية باستثناء «إسرائيل» وقطر و«حماس»

الأحد, 20-10-2019

«لافرنتييف» يشارك في أول اجتماعاتها … ترتيبات انطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» لا تزال قيد البحث

الأحد, 20-10-2019

مكاتب أعلنت التسجيل لـ«العمرة» بقيمة تصل إلى 925 دولاراً … مارتيني لـ«الوطن»: لم يسمح لها بممارسة هذا النشاط

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock