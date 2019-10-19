نشوبها في وقت واحد ومناطق متعددة كان مقصوداً … مدير الحراج: حرائق الغابات حصلت بفعل بشري

أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة حسان فارس أن الحرائق التي تعرضت لها الغابات بالمحافظات الساحلية والوسطى لم تكن ناجمة عن البيئة أو درجات الحرارة وإنما كانت بفعل بشري مقصود، مضيفاً: ويندرج في إطار الحرب التي تشن على سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف فارس: من خلال أبراج المراقبة العالية تبين أن بدء الحرائق كانت في وقت واحد وبالتالي الذي حصل أن من خطط لهذه الأعمال الإجرامية كان هدفه تشتيت أي جهود وإمكانيات مهما كانت كبيرة، موضحاً أن اشتعال كل هذه المناطق الجغرافية المتعددة في وقت واحد لمنع التركيز وحشد الجهود على مكان واحد.

وأشار فارس إلى أن هذه الحرائق أدت إلى التهام مساحات كبيرة من خيرة الغابات.

ولفت إلى تشــكيل لجان فنية مساحية لحصر المساحات المحروقة وإجراء الفرز بين العقارات الخاصة والعامة التي تعرضت للحريق وتحديد نسب الأضرار إضافة لإجراء الدراسات الفنية والقانونيــة للمناطق المتضررة من جهات غير وزارة الزراعة.