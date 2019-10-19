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«محروقات»: الأسر في دمشق حصلت على 17 مليون ليتر … قلة السيارات يؤخر وصول المازوت للمواطنين!

| رامز محفوظ

الأحد, 20-10-2019

أرجع مدير في شركة «محروقات» أسباب تأخر وصول المازوت إلى بعض المواطنين للكثافة السكانية الموجودة وضيق الشوارع في بعض المناطق ما تسبب بعرقلة وصول سيارات التوزيع إليها.
وأشار إلى أن بعض العائلات سجلت على المادة منذ شهر ولم يصلها الدور بسبب قلة سيارات التوزيع في مناطقهم مثل ركن الدين التي فيها خمس سيارات فقط للتوزيع.
ووصلت تساؤلات عديدة إلى «الوطن» عن أسباب تأخر وصول مازوت التدفئة لبعض المواطنين المسجلين عليها، إذ إن البعض سجل منذ أكثر من شهر ولم يصلهم دور التعبئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفــت المدير إلى أن بعض المناطق تصــل إليها نوعية معينــة من ســيارات التوزيـع.
وكشف عن اتفاق تم بين الشركة وبعض سائقي سيارات التوزيع لتغيير سياراتهم لتأمين المناطق بالمازوت التي لا تصل إليها.
ولفت المدير إلى أن ما تم توزيعه على دمشق منذ بداية الموسم حتى تاريخه تجاوز 17 مليون ليتر، معتبراً أن الرقم كبير جداً قياساً للموسم الماضي.

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