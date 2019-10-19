منها الآلات والجرارات وقطع تبديل السيارات.. وتحتاج إلى وقت … الخليل لـ«الوطن»: 80 سلعة في برنامج إحلال المستوردات

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه تم توسيع قائمة السلع المدروسة في برنامج إحلال المستوردات إلى نحو 80 مادة، مؤكداً إتمام دراسة أكثر من 40 مادة لتصنيعها محلياً كما أنه تم تكليف الوزارة دراسة ما يقارب 40 أخرى.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الخليل أن المواد التي تمت دراستها اشتملت الخميرة والإطارات والورق والنشاء والقطر الصناعي والزيوت والجرارات وأجهزة الإنارة وألواح الزجاج والآلات وقطع تبديل السيارات والبطاريات والانفيرترات والطلائح البلاستيكية وألواح الفورميكا والأحذية والأنعال.

وأشار الخليل إلى أن نتائج برنامج إحلال بدائل المستوردات سوف تتحقق على المديين المتوسط والطويل باعتبار أن هذا النوع من البرامج الذي يستهدف التأثير في القطاع الصناعي يحتاج إلى وقت ولا يمكن تلمس نتائجه بشكل مباشر باستثناء ما يتعلق بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو المتضررة بفعل الحرب.

واعتبر الخليل أن نجاح تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات يتوقف بشكل رئيس على مدى التزام الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بموجب البرنامج.

وأكد الخليل أنه ستتم دراسة المواد الجديدة لاتخاذ التوصيات اللازمة لأن المطلوب هو التسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بالصناعات التي تم اعتمادها كصناعات بديلة من المستوردات، مضيفاً: الأهم تبسيط الإجراءات اللازمة لإقطاع هذه المشروعات الاستثمارية إضافة إلى ضبط التهريب وخصوصاً المواد المعتمدة في البرنامج لتستطيع إجراءات الحماية أن تعطي مفعولها.