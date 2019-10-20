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وفاة بريطانية بعد خضوعها للعلاج بـ«الصفع»

| وكالات

الإثنين, 21-10-2019

لقيت سيدة بريطانية مسنة مصرعها على يد معالج صيني، وذلك خلال جلسة للعلاج عن طريق الصفع!
ووفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد صدر أمر بالقبض على هونغ تشي شياو البالغ من العمر 56 عاماً، بتهمة القتل غير العمد، بعد تسببه بوفاة دانييل كارغوم البالغة من العمر 71 عاماً من مدينة ساسكس البريطانية، وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.
ولجأت السيدة البريطانية لهذا النوع الغريب من العلاج الذي يقوم على تعريض المريض للصفع، في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.
ووفق الصحيفة البريطانية، فقد صدر أمر القبض على شياو في محكمة الصلح في سالزبوري إلا أنه تبين أن الأخير يقيم في كاليفورنيا، لكن شرطة يلتشير أكدت تعاونها مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.
كذلك أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث من دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقع فيه الحادث وهو كليف هاوس في ويلتشير، بارتكاب أي تجاوزات.

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