أرقام وألوان من الدوري الممتاز بمرحلته الأولى

الشرطة في الصدارة

تصدر فريق الشرطة مباريات المرحلة الأولى بفارق الأهداف عن الفتوة والوحدة ولكل منهم ثلاث نقاط، ثم الاتحاد والوثبة والنواعير وتشرين بنقطة واحدة والجيش والساحل وجبلة بلا نقاط.

وتصدر قائمة الهدافين مهاجم الشرطة أحمد محيا بهدفين، وهدف واحد لكل من قاسم بهاء الدين ومحمد كامل كواية (الشرطة) مؤيد الخولي (الوحدة) محمد الهزاع وأحمد كلزي (الفتوة) ومحمد عضو (جبلة) ومحمد غباش (الاتحاد) وبرهان صهيوني (الوثبة).

عشرة أهداف سجلت في خمس مباريات نصفها سجلها لاعبو الشرطة، وركلة جزاء واحدة أضاعها مؤيد عجان من الوحدة بمواجهة عالمة الجيش، وبطاقتان حمراوان كانت الأولى من نصيب محمد الواكد (الجيش) وأحمد قاسم (الفتوة).

نجم الأسبوع

على صعيد الفرق كان فريق الشرطة هو نجم الأسبوع الذي استطاع تحقيق فوز كبير ومثير على جبلة 4/1، وهذه النتيجة لم يحققها الشرطة من قبل، وجاء الفوز تأكيداً لحالة التفوق للشرطة على جبلة في الأشهر القليلة الماضية، والنجومية هذه من صناعة المدرب باسم ملاح الذي استطاع التفوق في شوط المدربين فسجل أربعة أهداف ثلاثة منهم في ست دقائق متتالية وقلب بها تقدم جبلة بهدف إلى خسارة بالأربعة، على صعيد اللاعبين كان الحارس إبراهيم عالمة نجم هذا الأسبوع بتصديه لركلة جزاء وعدة فرص محققة، كما كان حارس النواعير نجماً فوق العادة عندما ساهم بنظافة مرماه بتحقيق التعادل مع تشرين المتخم بالمهاجمين الهدافين.

وعلى صعيد الحكام استحق الحكم الدولي المخضرم محمد العبد الله لقب نجم التحكيم هذا الأسبوع ومعه طاقم حكام مباراة جبلة على الشرطة برئاسة أيمن العسافين.

بطاقة محبة

نرفعها إلى لاعب الوحدة مؤيد الخولي الذي رفض الفرح بعد تسجيله لهدف الفوز بمرمى الجيش وذلك إكراماً لفريقه السابق ومراعاة لشعورهم.

والبطاقة الثانية استحقها برنامج دورينا على إذاعة صوت الشباب وقد قاد فريق البرنامج مهران خربطلي بكل ثقة واقتدار فأمتعنا بتعليقاته وأقنعنا بنقده وزودنا بكل جديد في لحظة وقوع الحدث.

بطاقة حمراء

إلى اتحاد الكرة لعدم اختباره التوقيت المناسب للمباريات التي تعارضت مع دوام أغلب المشجعين، كما أن توقيت بدء المباريات كان مختلفاً من مباراة لأخرى في دليل على عدم الدقة في المواعيد، وكان اتحاد الكرة في الموسمين الأخيرين يعاقب الفرق على هذا التأخير.

البطاقة الحمراء الثانية نرفعها للمحلل التحكيمي الذي كانت حجته ضعيفة في الدفاع عن قرارات حكم مباراة الوحدة مع الجيش، ونتساءل عن سبب استعراض الحالات الصحيحة على حساب القرارات الخاطئة؟

رقم قياسي

بتسجيله لهدف فريقه الثاني بمرمى الساحل دخل مهاجم الفتوة أحمد كلزي باب الأرقام القياسية بالدوري بتسجيله الأهداف مع ثمانية فرق مختلفة، وكان الفتوة هو الفريق الثامن الذي يسجل وهو بصفوفه، وسبق له أن سجل مع فرق الحرية وتشرين والجيش والمحافظة وحطين والحرفيين والاتحاد.

اللحظات الأخيرة

في عقود اللحظات الأخيرة انتقل مهاجم الشرطة محمد العقاد إلى الطليعة ومدافع الوثبة مازن العيسى عاد إلى الوحدة ومحمد شريفة فسخ عقده مع الوحدة وعاد لفريقه السابق الجيش.

وتعاقد الساحل مع مدافع حطين والجيش حسام بوادقجي، كما تعاقد مع مهاجم حطين أسعد الخضر، وانتقل مدافع الفتوة هاني نوارة إلى حطين مجدداً، وانتقل الحارس عيسى الأشقر من الساحل إلى جبلة وكذلك لاعب النواعير ملهم أبو تاية وقع لجبلة.