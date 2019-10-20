90 بالمئة من القرى المحررة في القنيطرة وصلتها الكهرباء … ساميّة لـ«الوطن»: جهات عامة وخاصة لا تدفع فواتير الكهرباء

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء بالقنيطرة محمد سامية عودة التيار الكهربائي لنحو ٩٠ بالمئة من قرى وبلدات المحافظة بعد تحريرها من الإرهاب في آب الماضي، مبيناً أن عدداً من القرى من دون إنارة وعددها ١٣ وذلك بسبب النقص الكبير بالمواد بشكل لافت حيث تفتقر الشركة إلى الأعمدة والكابلات.

وأشار سامية إلى حاجة كهرباء القنيطرة إلى الكثير من المواد من أجل إنارة باقي القرى المحررة، إضافة إلى ١٥ محولة استطاعة ١٠٠ ك ف ا و٧ محولات استطاعة ٢٠٠ ك ف ا.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى قيام الشركة بصيانة ٤٦ مركز تحويل في قرى ودوائر المحافظة وإبدال المحولة الغربية في جباتا الخشب من ٤٠٠ ك ف ا محروقة إلى ٦٣٠ وإبدال قواطع توتر متوسط في نبع الصخر، وإبدال قاطع منخفض لمركز تحويل مضخة المنيطحات ومركز تحويل عين الزبدة وصيانة قواطع متوسط في قرى المحافظة وذلك بهدف تحسين واقع الكهرباء، منوها بتجهيز ١١ مركز تحويل في قرى القطاع الأوسط وصيانة ٣ كم شبكات متوسط وإعادة تأهيل ٣ كم شبكات متوسط وذلك في مجال إعادة الإعمار وجميع تلك الأعمال خلال أيلول الماضي.

وبين سامية أن كهرباء القنيطرة قامت بتأمين التغذية الكهربائية بالعدادات والكابلات لأغلب مدارس القطاع الجنوبي والوحدات الإرشادية، وتم إحداث مخرج جديد لمركز تحويلة مضخة المربعات لتغذية المشتركين، مشيراً إلى أنه تم تركيب ٥١ عداداً أحادي وثلاثي الطور وإبدال ٢٧ ومعالجة ٢٤٠ شكوى للمواطنين في قطاع مكتب خان أرنبة و١٢١ شكوى في قطاع نبع الصخر.

ولفت عضو المكتب إلى معاناة كهرباء القنيطرة من نقص الكادر المؤهل بشكل كبير حيث العدد الحالي ١٣٠ عاملاً غير قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه كافة، علما أن العدد قبل الأزمة كان ٢٥٥ عاملاً، إضافة إلى وجود عدد من مراكز الطوارئ خارج الخدمة وهي طوارئ جباتا ونبع الصخر والقصيبة ويلزمها صيانة كاملة للأبنية وعمال فنيون، كما أن مراكز طوارئ حضر وخان أرنبة والرفيد تعمل من دون مقر، ولفت إلى معاناة الشركة من عدم التزام بعض جهات القطاع العام والخاص على الرغم من مخاطبة تلك الجهات العامة بضرورة تسديد الفواتير المترتبة عليهم من أثمان الطاقة الكهربائية حيث إن عدم التسديد يؤثر سلبا في عمل الشركة نتيجة عدم توافر السيولة لدى الشركة، علما أن ورشات الشركة تعمل على قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن دفع الفواتير المتراكمة عليهم.