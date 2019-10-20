350 ألف مشترك بالخدمة الهاتفية في حمص

بين مدير فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص كنعان جودا لـ«الوطن» أن فرع الشركة قام بتركيب ما يزيد على 15 ألف رقم هاتفي ونحو20 ألف بوابة انترنت ADSL منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، موضحاً أن عدد المشتركين الإجمالي بالخدمة الهاتفية على امتداد المحافظة وصل إلى نحو 350 ألف مشترك فيما وصل عدد البوابات المركبة الكلي إلى ما يقرب من 190 ألف بوابة انترنت.

وأشار جودا إلى أن الشركة أطلقت تقنية جديدة F T T H لتخديم الراغبين بالاشتراك بخدمات الانترنت وبتقنيات متطورة وبسرعات من 8 وحتى 16 ميغا مع إمكانية زيادتها لتصل إلى 100 ميغا بالثانية، موضحاً أن التقنية الجديدة لنقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك ضوئية لإيصال الانترنت إلى المنازل والمكاتب بسرعات عالية بحسب رغبة المشترك، مبيناً أنه تم اختيار مواقع القوتلي والدبلان والغوطة والحمرا والحضارة في خطوة أولية لتعميم المشروع وعلى بقية أنحاء المحافظة لاحقاً، مشيراً إلى أن المشروع يتميز بوجود ميزة النقل التلفزيوني IPTV لمختلف البرامج والقنوات.

وأكد جودا أن الورشات الفنية في فرع الشركة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من الأعمال المدنية وتهيئة البنية التحتية وتمديد الكوابل الضوئية الرئيسية وعملت على استكمال المرحلة الثانية المتضمنة تركيب التجهيزات التقنية للمشتركين المتقدمين بطلبات لفرع الشركة، كاشفاً أن الخدمة باتت قيد التشغيل بالشركة ومن الممكن حالياً تقديم الخدمة لأي مشترك بها ضمن مناطق الخدمة المذكورة (القوتلي والدبلان والغوطة والحمرا والحضارة).