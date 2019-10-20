محافظ اللاذقية لـ«الوطن»: الرقابة التموينية لحماية لقمة الفقير لا لقطع رزقه

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، وقوف المحافظة خلف جهاز حماية المستهلك ليقوم بدوره على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة أن تكون الإجراءات سليمة عبر ضبط المخالفين وتطبيق القانون لتكون حماية للقمة الفقير لا كما يشاع بأنها قطع أرزاق المواطنين.

وأشار السالم خلال افتتاحه مؤتمر الرقابة التموينية في اللاذقية، إلى أن جهاز الرقابة التموينية يعتبر من أهم القطاعات، مبيناً ارتباطه بكل قضايا المواطنين من صحة وزراعة ووقود وغيرها.

وأكد محافظ اللاذقية أن الأولوية في العمل يجب أن تتركز على الجوانب المتعلقة بصحة الإنسان وسلامة المواد الغذائية.

وأكد حرص المحافظة على منع تكرار المخالفات التي تؤثر في صحة الإنسان.

وشدد السالم على أن العمل الرقابي يجب أن ينبثق من قناعتنا سواء من ناحية ضبط الأسواق والأسعار أم سلامة المواد الغذائية، لضمان سلامة وصحة المواطن ومصلحته.

ونوّه السالم بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في مجال ضبط أعمال المخابز والحد من تهريب الدقيق التمويني وإيصاله إلى الأفران بواسطة سيارات حكومية، لافتاً إلى تحقيق الوفر لأصحاب المخابز وخاصة في الأرياف مع الحرص على إنتاج خبر بنوعية جيدة ووزن محدد تموينياً، مشدداً على أن مراقبة عمل المخابز من أولويات المحافظة لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل عام.

وأكد السالم أنه كلما ارتقينا بمستوى الأداء كنا أوفياء لتضحيات الجيش العربي السوري على الجبهات لحماية بلدنا وعودة الأمان إلى ربوعه.