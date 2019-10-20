لافروف: ضروري عودة عمل البعثات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن لطبيعتها

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح صحفي أمس: إنه على موسكو وواشنطن إعادة عمل البعثات الدبلوماسية للجانبين بشكل طبيعي.

وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: إن موسكو مستعدة في أي وقت لحل جميع القضايا وإعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «أعتقد أنهم (المسؤولون الأميركيون) يدركون أنه في يوم ما يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».

وألقى لافروف باللوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في تسببها بجملة من المشاكل في عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين.

يذكر أنه في آب 2017 أغلقت الإدارة الأميركية مقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، كذلك مقر البعثة التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك.

وجاء قرار واشنطن عقب إعلان موسكو أن وجود الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا سينخفض من 755 شخصاً إلى 455، وهو عدد الدبلوماسيين الروس نفسهم الموجودين في الولايات المتحدة، وذلك بعد طرد الولايات المتحدة 35 دبلوماسياً روسياً.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما اتخذ قراراً بطرد دبلوماسيين روس في كانون الأول 2016، على خلفية مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، وهي المزاعم التي نفتها موسكو تماماً.

وفي آذار 2018 أغلقت الولايات المتحدة القنصلية الروسية في مدينة سياتل بعد مزاعم تورط روسيا في عملية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، في المملكة المتحدة، رغم نفي الكرملين هذه المزاعم، وهي الخطوة التي تركت المقيمين الروس في الساحل الغربي للولايات المتحدة من دون حماية قنصلية.