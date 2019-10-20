«الهلال الأحمر» يوزع مساعدات في ريف درعا

أدخلت منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري» ستة آلاف سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين، إلى ثلاث قرى بريف محافظة درعا جنوب البلاد، مقدمة من برنامج الأغذية العالمي «WFP».

ودخلت المساعدات وفق وكالات إعلامية معارضة إلى قرى كفر شمس ونمر وأم العوسج (50 كم شمال مدينة درعا) جنوب البلاد.

وقال أحد المندوبين لتوزيع المساعدات في قرية نمر: إن القافلة تضم أربع شاحنة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي «WFP»، وتحتوي 6000 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين، حيث تم توزيعها على سكان البلدة، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأوضح المندوب، أن «القافلة التي توجهت إلى بلدتي كفر شمس وأم العوسج حملت 3900 سلة غذائية، ومثلها من أكياس الطحين، مضيفاً.

وأعلنت منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري «السبت الماضي»، أنها وزعت سللاً غذائية وأكياس طحين على 7500 عائلة في قرى كفر شمس وأم العوسج ودير العدس وعقربا والمال والطيحة، بعد أن كانت وزعت في وقت سابق مساعدات لـ6950 عائلة في قرى نمر وسلمين وزمرين وجدية و2600 على أهالي مدينة إنخل، في حين وزعت سلال غذائية لـ5300 عائلة في بلدتي الشجرة وحيط ومنطقة مساكن جلين وقرية جلين مطلع حزيران الفائت.

والخميس الفائت، التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، الممثل المقيم للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» نائب المدير العام للمكتب الرئيس للمنظمة في روما عبد السلام ولد أحمد صالح.

وأكد المقداد أهمية استمرار التعاون البناء القائم بين الحكومة السورية والمنظمة، مشدداً على ضرورة أن تركز المنظمة أنشطتها في هذه المرحلة على مهامها التنموية في سورية.

ونوه المقداد بالتزام الفاو بمبادئ المهنية والحيادية والاستقلال مرحباً بابتعادها عن التسييس في عملها.