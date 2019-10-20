سورية

وسط ترحيب أهلي.. الرحالة عدنان عزام يدخل الأراضي الروسية

| وكالات

الإثنين, 21-10-2019

وصل الرحالة السوري الفارس عدنان عزام على صهوة جواده إلى الأراضي الروسية، وسط ترحيب من أهالي إحدى بلدات جمهورية داغستان الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بصمود سورية.
وبدأ عزام رحلته في الـ20 من نيسان الماضي من سورية مروراً بالعراق وإيران ووصل على صهوة جواده العربي إلى الأراضي الروسية بعد أن عبر الحدود بين أذربيجان وجمهورية داغستان الروسية.
وقال عزام الذي يقوم برحلته تحت عنوان «سورية العالم» في تصريح عبر الهاتف نقلته وكالة «سانا»: إنه دخل إلى الأراضي الروسية يوم أول أمس، وسط ترحيب من الأهالي في بلدة قابسة الداغستانية الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بصمود سورية جيشاً وشعباً وقيادة.
وبيّن عزام الذي ستستغرق رحلته ثمانية أشهر أنه قطع حتى الآن خلال رحلته التي بدأت من دمشق منذ ستة أشهر 4000 كيلومتر عبر الأراضي الأردنية والعراقية والإيرانية والأذربيجانية، مشيراً إلى أن المسافة المتبقية هي 2000 كيلومتر حتى الوصول إلى الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو.

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