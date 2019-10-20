وزير الاقتصاد الفلسطيني يبحث تحضيرات انعقاد اللجنة الفلسطينية الروسية … المستوطنون الإسرائيليون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

جدد 400 مستوطن إسرائيلي صباح أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، في حين أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومنع الفلسطينيين من أداء الصلاة في رحابه.

وذكرت وكالة «وفا» أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومنع الفلسطينيين من أداء الصلاة في رحابه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة «وفا»: إن تصعيد سلطات الاحتلال الخطير في المسجد الأقصى جراء استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المصلين من قبل المستوطنين الإسرائيليين ينذر بتبعات خطيرة تهدد أمن المنطقة بأسرها مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده والتصدي للاحتلال ومستوطنيه ويفشل كل مخططاته التهويدية الاستعمارية.

إلى ذلك بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، تحضيرات انعقاد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة المقرر عقدها في النصف الثاني من الشهر القادم، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال العسيلي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الفلسطينية من القطاعين العام والخاص بمقر الوزارة أمس: «هناك رغبة روسية تجاه تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم تسهيلات للمنتجات والسلع الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي الاستثمار في تطوير هذه العلاقات بالإضافة إلى تمكننا مؤخراً من الحصول على موافقة روسية بشأن منح وكالات مباشرة من المصانع والشركات الروسية».

وأضاف العسيلي: «لدينا فرص تصديرية للمنتجات الوطنية واستيراد السلع التي تعكس توجهنا نحو تنويع أسواقنا بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والتجربة الروسية في مجال التدريب المهني وتطوير المناطق الصناعية»، لافتاً إلى «زيارة مرتقبة لوفد روسي إلى فلسطين لمتابعة وبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية في مجال قطاع العمل».

وناقشت اللجنة عدداً من مجالات التعاون في الاقتصاد والثقافة والزراعة والمواصفات والاستثمار والنقل والصحة والمدن الصناعية والطاقة وتكنولوجيات المعلومات والجمارك وغيرها من المجالات.

في هذه الأثناء أصيب فتى فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفتى عبود ماجد الحج حسن 16 عاماً بالقرب من بئر القبعة غرب قلقيلية ما أدى إلى إصابته في قدمه تم نقله إلى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة وآخر أثناء وجوده أمام مصلى باب الرحمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين بينهم مصاب وطفل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة طوباس بينهم شاب أطلقت عليه الرصاص الحي ما أدى إلى إصابته في قدمه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين بينهم الطفل محمد غيث البالغ من العمر 12 عاماً ووالدته فيما اعتقلت شاباً على أحد حواجزها في نابلس.

في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بجروح خفيفة جراء اشتباكات اندلعت الليلة قبل الماضية بين قوات أمن الاحتلال ومستوطنين شمال الضفة الغربية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أصدره، أمس، أن نحو 30 مستوطناً شاركوا في أعمال الشغب التي احتدمت قرب مستوطنة يتسهار، مشيراً إلى أن هؤلاء رشقوا الجنود بالحجارة ومزقوا إطارات مركبات عسكرية.

ويسود التوتر المستوطنة الواقعة في شمال الضفة منذ أيام على خلفية اعتقال قوات أمن الاحتلال مستوطناً مراهقاً مرتين منذ الأربعاء الماضي، أول مرة للاشتباه بتورطه في مشادة مع فلسطينيين تدخل الجيش لتسويتها وجرى الإفراج عنه، وثاني مرة اعتقل بتهمة تهديد قائد كتيبة في لواء المشاة «جولاني» تعرضت سيارته لاعتداء أثناء زيارته إلى المستوطنة الجمعة الماضي.