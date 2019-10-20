برلماني إيراني: الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران المحتجزة

ذكر عضو البرلمان الإيراني، علي أكبر تركي، أن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران المحتجزة لديها، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة «خانة ملت» التابعة للبرلمان الإيراني عن تركي أن «الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها».

وأضاف: «إن العلاقات بين إيران والإمارات في مجال العملة الأجنبية تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة بعد ابتعاد الإمارات عن المحور الأميركي السعودي»، لافتاً إلى أن الإمارات سمحت للمصارف الإيرانية بالعمل من جديد على أراضيها، في إشارة إلى دبي، و«بدأت بتسهيل أعمالها».

كما أشار تركي إلى أن الإمارات تعتبر نفسها سويسرا الشرق الأوسط، غير أن التجارة والمصرفية والطاقة وقطاع الطيران بهذا البلد مجالات ترتبط بالأمن، وبدورها «أدركت أن الغربيين والسعوديين ليس بإمكانهم توفير الأمن لها».

ويأتي الإعلان عن إفراج الإمارات عن أرصدة إيرانية على خلفية حلحلة معينة للتوتر بين الطرفين، وسبق أن صرح محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بأن الإمارات «كانت سباقة» في العلاقات مع إيران وبادرت إلى تسوية القضايا السياسية معها.