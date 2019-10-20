عربي ودولي

ترامب يصف كلينتون بـ«المجنونة»

| روسيا اليوم

الإثنين, 21-10-2019

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، على خلفية تصريحاتها حول عدد من السياسيين، ووصفها بـ«المجنونة».
ويأتي تعليق ترامب رداً على تصريحات كلينتون التي هاجمت فيها عدداً من السياسيين الأميركيين، ووصفت النائب عن الحزب الديمقراطي تولسي جابارد، بأنها مرشحة محتملة من جهة خارجية للانتخابات الرئاسية لعام 2020، في إشارة إلى روسيا.
وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: إن هيلاري تصف عضو الكونغرس تولسي جابارد بأنها مفضلة لروسيا، وجيل شتاين عميل روسي»، مضيفاً: «من المؤكد أنكم سمعتم من قبل، لقد قالوا عني إني محب كبير لروسيا! فعلاً يعجبني الشعب الروسي، وتعجبني كل الشعوب».

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