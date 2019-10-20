تثبيت 3 آلاف زواج.. وتوقعات أن يصل عدد سكانها إلى 300 ألف نهاية العام … 10 آلاف ولادة جديدة خلال العام الحالي في دوما

كشف مدير السجل المدني في مدينة دوما في ريف دمشق محمود محمود أن عدد الولادات التي تم تسجيلها خلال العام الحالي تجاوز 10 آلاف حالة وأكثر من ألفي وفاة وثلاثة آلاف حالة زواج و40 ألف بطاقة شخصية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد محمود أن عدد سكان المدينة وصل إلى 211 ألف نسمة حسب تعداد بداية هذا العام، متوقعاً زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 300 ألف مع نهاية العام.

وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة تحصل على أعداد السكان نتيجة توافر الخدمات وعودة المؤسسات الحكومية لممارسة عملها من داخل المدينة.

ورأى محمود أن تفعيل المحكمة الشرعية في المدينة سهل على الأهالي تثبيت وقوعاتهم العائلية بعد أن كان الأهالي يضطرون من أجل ذلك مراجعة الدوائر الحكومية خارج المدينة.

وبيّن محمود أن عدد عقود الزواج التي يتم تنظيمها يومياً يصل إلى نحو 36 عقداً، مبيناً أن أغلب المهور تتراوح بين 100 ألف مقدم ومثلها مؤخر وأنه من الاستثناء أن تجد أعلى من هذا المبلغ ومن النادر أن تتجاوز المهور ذلك.

ولفت محمود إلى أنه في أحد عقود الزواج ورد مهر 150 ألفا مقدماً و250 ألفا مؤخراً وهذه حالة تعتبر خارج المألوف في منطقة دوما، موضحاً أن ذلك ناتج عن أعراف وعادات تقضي بأن يكون المهر خفيفاً.