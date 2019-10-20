الأولى

الدولة تكفل إعانة الأشخاص «المُهرَّبين» وتأمين إقامة مؤقتة لهم … مشروع قانون «تهريب الأشخاص» يفرض عقوبات تصل للمؤبد

| محمد منار حميجو

الإثنين, 21-10-2019

كشف مشروع قانون خاص بمكافحة تهريب الأشخاص أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص بالسجن من ثلاث حتى 15 سنة وبغرامة مالية تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة وتصل الغرامة إلى 10 ملايين بحق الشخص الاعتباري إذا تم ارتكاب الجريمة باسمه أو لمصلحته أو أحد وسائله.
ويشدد المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، العقوبة في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة وفي حال ارتكبها موظف عام مستغلاً لوظيفته كذلك في حال استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة إضافة إلى أن مرتكب الجريمة استخدم القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة.
وعرّف المشروع تهريب الأشخاص بنقل أو تسهيل أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
ونص المشروع على أنه تشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرَّب أو إصابته بعاهة دائمة، مشيراً إلى أنه تطبق العقوبة ذاتها على الجاني الذي يستخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات إضافة إلى وقوع اعتداء جنسي على الشخص المُهرَّب.
وأعفى المشروع من العقوبة كل شخص من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين بادر إلى إبلاغ السلطات بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها.
وأوضح المشروع أن الدولة توفر التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين وخصوصاً حقهم في الحياة ويشمل ذلك الحق في الإعانة الطبية وتوفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر إضافة إلى توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 21-10-2019

حزمة قرارات إصلاحية تخفض رواتب الوزراء والنواب ولا ضرائب على الشعب … الاحتجاجات في لبنان تتصاعد ومطالبات باستعادة الأموال المنهوبة

الإثنين, 21-10-2019

أولي الأمر

الإثنين, 21-10-2019

الصفدي يطالب بعودة سورية لتمارس دورها كركيزة في العمل العربي!

الإثنين, 21-10-2019

تطوير المؤسسات الإنتاجية وتنشيط السياحة … الحكومة: موازنة 2020 لتعزيز الأمن الغذائي

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock