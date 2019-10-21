«بيت السينما» يعرض فيلم «The Song of Sparrows»

تستمر عروض بيت السينما في صالة سينما كندي دمشق، وفي العرض الثامن عشر يقدم نادي السينما فيلم «The Song of Sparrows» لمخرجه الإيراني مجيد مجيدي وبطولة محمد أمير ناجي وذلك في السادسة من مساء غد في صالة كندي دمشق، يلي العرض نقاش حوله مع الجمهور.

وتحصّل الفيلم على جائزة أفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي وأفضل إخراج في مهرجان فجر السينمائي.

بيت السينما مشروع سينمائي تطلقه المؤسسة العامة للسينما وتعرض فيه العديد من الأفلام المحلية والعربية والعالمية، وتهدف من خلال عرضها مع ما يليها من ندوات حوارية لإحداث حراك سينمائي تثقيفي فاعل وخاصة لدى شريحة الشباب المهتم بالسينما.