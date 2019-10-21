الصفحة الأخيرة

سر صعوبة التنفس لدى أصحاب الوزن الزائد

| وكالات

الثلاثاء, 22-10-2019

اكتشف علماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تتراكم الدهون لديهم في الرئتين، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.
ومنذ فترة طويلة ترتبط مشكلات الجهاز التنفسي، مثل الربو، بحالة ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ولكن سبب ذلك لم يكن واضحاً تماماً.
وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الرئتين تتعرضان للضغط، نتيجة الوزن الزائد.
ولأول مرة، وجدت دراسة أجراها باحثون أستراليون أن الأنسجة الدهنية تسد جدران مجرى الهواء، وتحد من وصول كميات كافية من الأكسجين.
ووجد مستشفى Sir Charles Gairdner وجامعة Western Australia في بيرث، أن الأنسجة الدهنية الزائدة – وهي الاسم الطبي للدهون في الجسم – تضخم سماكة جدران مجرى الهواء وتسبب العدوى بها.
وحلل الباحثون، بقيادة جون إليوت، 52 رئة بعد الوفاة، تم التبرع بها لشركة Airway Tissue Biobank.
وتنتمي 15 رئة إلى أفراد لم يعانوا من الربو، و21 من مصابي الربو لكنهم ماتوا لأسباب أخرى، و16 فرداً توفوا جراء الربو.
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تراكم الأنسجة الدهنية في جدران مجرى الهواء، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم للفرد. وتبين أن أولئك الذين عانوا من الربو، كان لديهم أيضاً تراكم للدهون في شرايينهم.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 22-10-2019

«نجمة الصبح» في أيام قرطاج السينمائية

الثلاثاء, 22-10-2019

باميلا الكيك ترد على منتقدي جرأتها

الثلاثاء, 22-10-2019

هل تغلق مي كساب حساباتها؟

الثلاثاء, 22-10-2019

اليوم.. محاضرة «تحصين العقل في فكر السيد الرئيس بشار الأسد»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock