علاقة بين تعاطي الكحول واضطراب إيقاع القلب

أجرى علماء من كوريا الجنوبية دراسة واسعة النطاق عن تأثير الكحول في إيقاع القلب، واكتشفوا أن الذين يتناولون الكحول بانتظام أكثر عرضة لاضطراب إيقاع القلب من غيرهم.

وتفيد مجلة EP Europace التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن البرنامج الوطني في كوريا الجنوبية، سمح للعلماء بتقدير مدى انتشار أمراض القلب بين السكان وسببها. فمثلاً، كان يربط اضطراب إيقاع القلب (الرجفان الأذيني) بكمية الكحول التي يتناولها الشخص، حتى يتم رسم خط بياني لهذه العلاقة، يفيد بأن تناول 12 غراماً من الكحول في الأسبوع، يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 8 بالمئة، ولكن لم تكن العلاقة بين تكرار الاستهلاك والمرض واضحة.

ودرس العلماء وحللوا معلومات شملت نحو 9.7 ملايين شخص، لم تكتشف في عام 2009 إصابتهم بأمراض القلب، وكانوا على مدى 8 سنوات تحت رقابة أطباء القلب، وبعد ذلك جمع العلماء في عام 2017 إحصائية كاملة عن حالتهم الصحية.

وقد تضمنت هذه الإحصائية معلومات عدد مرات تناول الكحول في الأسبوع وكمية كل جرعة ومجموعها الكلي خلال أسبوع. وكان التركيز على عدد مرات تناول الكحول في الأسبوع.

يقول الدكتور تشين إيل ـتشوي من كلية الطب بجامعة كوريو في سيؤول، «أظهرت نتائج دراستنا، أنه للوقاية من الرجفان الأذيني يجب التقليل قدر الإمكان من عدد مرات تناول المشروبات الكحولية وكميتها في الأسبوع».

لقد اتضح للباحثين أن الأكثر عرضة للإصابة بمرض الرجفان الأذيني كانوا الأشخاص الذين يتناولون الكحول يومياً حتى بكميات قليلة، حيث شخص المرض عندهم أكثر بنحو 1.41 مرة من الذين تناولوا الكحول مرتين في الأسبوع. أما عند الذين يتناولون الكحول فقط في الأعياد والمناسبات، فلم تشخص إصابتهم بالمرض نهائياً.

يقول الدكتور تشين إيل تشوي: «الرجفان الأذيني، مرض له مضاعفات عديدة، تؤثر سلباً في نوعية الحياة، وربما يكون الكحول أكثر العوامل المتغيرة خطورة. لذلك للوقاية من المرض يجب التقليل من عدد مرات تناول الكحول قدر الإمكان».