«نجمة الصبح» في أيام قرطاج السينمائية

في عرض عالمي أول له، سورية في أيام قرطاج السينمائية بدورتها الثلاثين التي تنطلق في تونس 26 تشرين الأول، بالفيلم الروائي الطويل «نجمة الصبح» لينافس 44 فيلماً روائياً وتسجيلياً من 9 دول عربية في المسابقة الرسمية.

الشريط من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج جود سعيد الذي كتب النص مع سماح القتال، وبطولة محمد الأحمد وحسين عباس ولجين إسماعيل ويوسف المقبل ورنا جمول ومأمون الخطيب وكرم الشعراني ونسرين فندي وعلا سعيد وعلياء سعيد وآخرين.

ويعالج الفيلم سجل مخطوفات سوريات، تعرضن للتعذيب خلال سنوات الحرب، مسلطاً الضوء على معاناتهن بصيغة سينمائية مفترضة.