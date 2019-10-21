نانت وبوردو سقطا بهدف بالليغ آن … الباريسي نحو تحليق منفرد

يبدو أن عشاق الكرة الفرنسية سينتظرون لأجل غير مسمى لمشاهدة منافس حقيقي لسان جيرمان على اللقب، فكل الدلائل تشير إلى ابتعاد جديد بين الباريسي وبقية أندية الليغ آن ظهرت بوادره بعد انقضاء ربع الموسم الأول، فهاهو البطل يبتعد بفارق 5 نقاط عقب فوز الباريسي الكبير على أرض نيس وسقوط أقرب منافسيه نانت وبوردو، الأول على أرض ميتز بهدف والثاني بملعبه أمام سانت إيتيان الذي واصل صحوته، ولم يكن ممثل العاصمة المستفيد الوحيد فريمس استغل سقوط آخرين وصعد خمسة مراتب كاملة محتلاً المركز الثالث متجاوزاً أنجيه وبوردو وليل ومونبيلييه.

ثلاثة عائدون

بعد بداية لم تكن على المستوى المأمول لم يجمع خلالها أكثر من خمس نقاط خلال سبع جولات استطاع سانت إيتيان مواصلة صحوته مسجلاً فوزه الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب بوردو الأفضل والذي كان يمني النفس بالوصافة وسارت الأمور نحو تعادل مقبول للأخضر حتى الوقت البديل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأخير فترجمها دينيس بواتغا إلى هدف أهدى سانت إيتيان فوزاً ثالثاً خارج أرضه من أربعة كلها بفارق هدف وهي الهزيمة الثانية لبوردو بملعبه وكلاهما بهدف.

وواصل موناكو صحوته مبتعداً خطوة أخرى عن مثلث المؤخرة بفوز على ضيفه رين بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة تقدم خلال بن يدر لفريق الإمارة مبكراً قبل أن يقلب الفريق الضيف النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدفي مواسا وهوتو قبل أن يعيد إسلام سليماني النتيجة إلى التعادل وفي الوقت بدل الضائع عاد بن يدر ليخطف هدفاً كان كافياً لتسجيل موناكو فوزاً ثالثاً خلال 4 جولات أخيرة وكلها بأرضه في حين تلقى رين هزيمته الرابعة في 7 جولات دون فوز.

وبعد ثلاثة تعادلات وهزيمة استعاد مرسيليا نغمة الفوز على حساب ضيفه ستراسبورغ بهدفين سجلهما أبو بكر كامارا (3) وستروتمان (90+5 من جزاء) وهو الفوز الثاني لمرسيليا على ملعب فيلدروم والأول من أربعة بفارق هدفين على حين تلقى ستراسبورغ خسارته الثانية على التوالي والرابعة خارج أرضه من خمس لم يسجل لاعبوه خلالها.

نتائج الأسبوع 10

نيس * سان جيرمان 1/4، ليون * ديجون صفر/صفر، ميتز * نانت 1/صفر، بوردو * سانت إيتيان صفر/1، تولوز * ليل 2/1، موناكو * رين 3/2، مرسيليا * ستراسبورغ 2/صفر، أنجيه * بريست صفر/1، ريمس * مونبيلييه 1/صفر، نيم * أميان 1/1.

حصيلة

• تعادلان أحدهما من دون أهداف مقابل 8 انتصارات منها 3 للضيوف و4 بهدف وحيد فشهدت الجولة تسجيل 21 هدفاً وجاءت 3 أهداف من نقطة الجزاء وأهدر جارديل (تولوز) ركلة رابعة.

• 34 بطاقة صفراء شهدتها الجولة وغابت العقوبات في مباراة ليون وديجون وطرد مولا واجي (نانت) وهيريل (نيس) بالحمراء المباشرة ولاعب الأخير سيبيريان بعد إنذارين.

• خطف وسام بن يدر صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف يليه حبيب ديالو (ميتز) وفيكتور أوسيمين (ليل) بـ7 أهداف ثم موسى ديمبلي (ليون) بـ6 أهداف يليه سليماني (موناكو) وبينديتو (مرسيليا) بـ5 أهداف.