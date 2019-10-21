الوفاء مطلوب.. أربعينية النجم وسام أبو يحيى بمن حضر

التقى يوم الجمعة قدامى السويداء مع قدامى دمشق بمناسبة أربعينية المرحوم وسام أبو يحيى، وسط حضور جمهور من أصدقاء ومحبي الراحل، وانتهى اللقاء بفوز الضيف بهدفين نظيفين، سجل الهدفين نعيم فرواتي، د 29 من الشوط الأول و28 من الشوط الثاني، وقد لعبت المباراة لمدة 60 د على شوطين.

– بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت لأرواح الشهداء ولروح الفقيد تلاها النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

– ركلة البداية نفذها نجل الفقيد اللاعب في صغار شقا مواليد 2011 البطل الصغير والنجم الخلف فريد.

مثّل الضيف: منتخب دمشق بعد اعتذار لاعبي المنتخب الوطني: رضوان الأزهر، نعيم فرواتي، زكريا علوش، عمر السيد، إبراهيم كبتول، راشد أرناؤوط، فادي كعدان، رامي كفوري، مازن قربي، معاذ ذياب، ماهر بيرمي، محمد قربي، فاروق السيد، محمد فرواتي، حمزة كعدان، إبراهيم أرناؤوط.

مثّل السويداء: ناهي أبو عاصي (عصام هندي- وجيه أبو يحيى)، علي مهنا، فيصل الشحف، ناصر النجار، حمد البدعيش، منير مقلد، يحيى الخالد، جهاد بكري، هيسم عامر، عماد دويعر، نبيل حميدان، عدنان أبو راس، فادي أبو شقرا، إسماعيل الباسط، وجيه أبو حمدان، كرم أبو حسون، ياسر أبو حلا، بسام عقل، هندي السلمان، مفيد حاتم، منير الأشقر، ماهر أبو يحيى.

إداري كمال مرشد، مدرب فيصل الملحم.

الحكام: شادي عصفور، عصام الزاقوت، هيثم فخور، رامز العفيف.

مراقب حكام حسن الشوفي، مراقب إداري سليم مسعود.

مراسم التكريم

– تم تقديم كأسين للفريقين ودرع تذكارية من اللجنة التنفيذية لأسرة الفقيد، ومن النادي العربي لأسرة الفقيد، ومن النادي العربي للفريق الضيف، ومن شباب شقا للجنة التنفيذية.

حضر المباراة وشارك في التكريم رئيس مكتب الشباب إيهاب حامد وأمين شعبة شهبا بسام الطويل ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وجمهور كبير من محبي وأصدقاء النجم الراحل.