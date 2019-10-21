الزعيم التاريخي يتحدى شبح الإقصاء من الشامبيونزليغ .. النقطة التاسعة قريبة من ثلاثة أندية

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بنسخته الخامسة والستين، واليوم الموعد مع ثماني مباريات لحساب المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والعيون ترنو إلى مباراة غلطة سراي التركي مع ريـال مدريد الإسباني حيث الملكي مطالب بالفوز كي يرتاح من عناء المركز الأخير في المجموعة الأولى، ولا شك أن الاكتفاء بنقطة في أول مباراتين وضع زعيم المسابقة التاريخي بألقابه الثلاثة عشر موضع تساؤل.

وبعيداً عن الملكي هناك ثلاثة أندية تتطلع للوصول إلى النقطة التاسعة وملامسة خيوط التأهل المبكر وهذا حال باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى وبايرن ميونيخ في المجموعة الثانية ومانشستر سيتي في المجموعة الثالثة، والمنطق يرجح ذلك وخصوصاً أن السيتي يلعب بملعبه وشاهدنا الوجه الحقيقي له في الدوري أمام كريستال بالاس، كما أن البافاري عنده من الخبرة الأوروبية ما يكفي لتحقيق مبتغاه، والباريسي أظهر الجاهزية المطلوبة للتأهل المبكر.

اللقاء الأقوى اليوم سيكون مسرحه ملعب تورك تيليكوم آرينا في إسطنبول على وقع التفوق التاريخي للملكي، والقاسم المشترك بين غلطة سراي والملكي خسارتهما من متصدر المجموعة باريس سان جيرمان، وعطفاً على الظروف التي يمر بها تلاميذ المدرب زيدان وآخرها الخسارة المحلية أمام مايوركا فإن مهمة الميرنغي لن تكون سهلة ويحتاج إلى جهد مضاعف من أهم مفاتيحه وخصوصاً البلجيكي هازارد معقد الأمل وستكون هناك ضغوط على المدافع راموس ومن ورائه الحارس كورتوا.

المباريات والترتيب

• في المجموعة الأولى يتقابل غلطة سراي التركي مع ريـال مدريد الإسباني وبروج البلجيكي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والصدارة باريسية بست نقاط مقابل نقطتين لبروج ونقطة لغلطة سراي وريـال مدريد.

• في المجموعة الثانية يلعب توتنهام الإنكليزي مع النجم الأحمر الصربي وأولمبياكوس اليوناني مع بايرن ميونيخ الألماني والصدارة بافارية بست نقاط مقابل ثلاث للنجم الأحمر ونقطة لأولمبياكوس وتوتنهام.

• في المجموعة الثالثة يتبارى شاختار الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي ومان سيتي الإنكليزي مع أتلانتا الإيطالي، والصدارة للسيتي بست نقاط مقابل ثلاث لدينامو زغرب وشاختار ولا شيء لأتلانتا.

• في المجموعة الرابعة يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني مع ليفركوزن الألماني ويوفنتوس الإيطالي مع لوكوموتيف موسكو الروسي، والصدارة لليوفي وأتلتيكو بأربع نقاط مقابل ثلاث للوكوموتيف ولا شيء لليفركوزن.

وجميع المباريات تنطلق عند العاشرة باستثناء مباريات أتلتيكو مدريد وليفركوزن وشاختار مع دينامو زغرب، وتقامان عند الثامنة إلا خمس دقائق.

قبل الصافرة

• سيكون لقاء بروج مع سان جيرمان ومواجهة السيتي لأتلانتا للمرة الأولى تاريخياً، ولم يخسر بروج في آخر ست مباريات لعبها على أرضه بدوري المجموعات محققاً الفوز في ثلاث منها، ويعوّل السيتي على المهاجم البرازيلي غابريل خيسوس الذي سجل في آخر خمس مباريات بدأها أساسياً في تشكيلة مدربه غوارديولا، كما أنه سجل 21 هدفاً في آخر 20 مباراة دخلها من البداية، وهدفه الأخير في الدوري بمرمى كريستال بالاس حمل الرقم 50 في مسيرته مع السيتيزينز.

• اللقاءات الأربعة التي جمعت أولمبياكوس مع البايرن انتهت بافارية واللقاءات الثلاثة الأخيرة منها كان الانتصار بشباك نظيفة، ولم يخسر البايرن في آخر عشر مباريات لعبها خارج أرضه محققاً الفوز في سبع منها.

• الصدام الوحيد بين اليوفي ولوكوموتيف كان في اليوروباليغ موسم 1993/1994 والغلبة كانت لليوفي ذهاباً وإياباً 3/صفر و1/صفر، ومعدل تسجيل كريستيانو رونالدو هدف كل ستين دقيقة أمام الأندية الروسية، وكما نعلم رونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة بـ127 هدفاً، وإذا سجل الدون فسيصبح قياسياً من خلال هز شباك 34 خصماً مختلفاً في المسابقة حيث يتساوى حالياً مع راؤول، وإجمالاً لم يخسر اليوفي أمام الأندية الروسية في ست مواجهات محققاً الفوز في خمس منها، وعلى الضفة المقابلة زار لوكوموتيف الأندية الإيطالية ست مرات مكتفياً بثلاثة تعادلات وما زال يبحث عن الفوز الأول.

• التقى توتنهام مع النجم الأحمر مرة واحدة في اليوروبا ليغ موسم 1972/1973 وتأهل توتنهام بالفوز 2/صفر والخسارة بهدف.

• تقابل شاختار مع دينامو زغرب في الدور التأهلي للمسابقة موسم 2008/2009 وكانت البطاقة من نصيب شاختار بفوزين 2/صفر و3/1.

• التقى أتلتيكو مدريد مع ليفركوزن ست مرات أوروبياً فاز أتلتيكو مرتين مقابل خسارة وثلاثة تعادلات، ويحسب للروخي بلانكوس أنه لم يخسر على أرضية ملعبه في آخر 11 مباراة على الصعيد الأوروبي، وسبق للنادي الألماني أن زار الأندية المدريدية ست مرات فحقق ثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.