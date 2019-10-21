كأس سلة الرجال ينطلق اليوم … ديربي حمص مؤجلة ونزهة للوحدة أمام الفيحاء

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الأول من كأس الجمهورية لسلة الرجال المجموعة الجنوبية عبر لقاءين عاديين من حيث المستوى الفني، ويبدو أن الأدوار التمهيدية لهذه المسابقة لا تتعدى حدود رفع العتب بالنسبة لبعض الفرق من الدرجة الثانية المشاركة بالمسابقة، وكل ما سنشاهده سيكون مجرد حصص تدريبية للفرق الكبيرة دون أن تكون هناك فائدة فنية تذكر لأي فريق، ما يعني أننا نضيع وقتنا في أمور كان الأفضل البحث عما يطور أنديتنا بشكلها العام بعيداً عن المباريات الطابقية التي غالباً ما تنتهي بفوارق رقمية مخيفة، لكن الإثارة ستكون حاضرة ومؤثرة في لقاءات المجموعة الوسطى التي تضم أندية الوثبة والكرامة والطليعة والنواعير وحطين، بعدما اختلطت أوراق أغلبية فرق المجموعة، وباتت المباريات القادمة شبه مصيرية.

وكان اتحاد السلة اصدر قراراً ليل أمس بتأجيل مباراة ديربي حمص بين الوثبة والكرامة لأسباب لم يشرحها.

سهلة

لا أعرف ما الفائدة الفنية التي سيجنيها كلا الفريقين الوحدة والفيحاء عندما يتقابلان مساء اليوم في أولى مباريات المجموعة الجنوبية بالفيحاء، فريق الفيحاء المتعثر بتحضيراته وظروفه غير المستقرة يعرف مسبقاً أنه سيخرج بنتيجة رقمية مخيفة أمام فريق يتفوق عليه بكل شيء، والوحدة يدرك لاعبوه أن مباراتهم لن تتعدى حدود الحصة التدريبية لا أكثر، والنتيجة محسومة مسبقاً لهم نظراً للفوارق الفنية بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الوحدة.

الثورة أرجح

يلي لقاء الوحدة والفيحاء لقاء ضمن المجموعة سيكون متكافئاً إلى حد بعيد يجمع النصر والثورة، الفريقان يضمان لاعبين شباباً، وسيحاولان أن يخرجا بنتيجة جيدة، فالنصر المتجدد بلاعبيه وجهازه الفني سيحاول أن تكون بدايته قوية وسعيدة، ولديه الكثير من الأوراق الفاعلة والرابحة، ومدرب شاب يعرف كيف يقود فريقه، فيما الثورة الأكثر تحضيراً وقوة يدرك أنه سيلعب أمام فريق تغلب الحماسة على أدائه، لذلك سيلعب الثورة بكل قوته على أمل أن يخرج بنتيجة جيدة، المباراة قوية بين الفريقين والنتيجة أقرب للثورة.

متكافئة

وفي حماة يحل حطين ضيفاً على النواعير في مباراة سيحاول حطين فعل أي شيء بعد خسارتين أمام الكرامة والطليعة، فيما النواعير الذي مني بخسارتين أمام الوثبة والكرامة سيحاول هو الآخر أن يعيد تقديم نفسه أمام جمهوره بكل أناقة، المباراة شبه متكافئة والنتيجة أقرب للنواعير الذي سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

مدربو الفرق

يقود الجيش المدرب خالد أبو طوق، فيما يقود الوحدة عدي خباز، والنصر مجد شاهين، وأمجد العش للفيحاء، وهلال الدجاني للثورة، الوثبة راتب الشيخ نجيب، الكرامة هيثم جميل، حطين رامي فضلية، النواعير ياسر حاج إبراهيم، الطليعة عادل عكدي، الاتحاد عثمان قبلاوي، الحرية عماد شبارة، اليرموك عمار نجار، الجلاء عبود شكور، السكك جان مخول.

نتائج

وانتهت مساء الأحد مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الوسطى وجاءت النتائج منطقية حيث تابع الكرامة عروضه القوية وتغلب على النواعير (66-50) وتمكن الوثبة من الفوز على مستضيفــه الطليعـــة بواقع (88-48).