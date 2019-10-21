صدارة السييراA على حالها ومهرجانات أهداف وإنتر فك عقدته… صدارة الليغا كاتالونية وسط تراجع المدريديين

لم يطرأ أي تعديل كبير على الصدارة في الدوريات الخمسة الكبرى فتوسع الفارق في فرنسا وتقلص في إنكلترا وألمانيا وبقي على حاله في إيطاليا ووحده الإسباني شهد تغييراً في مقعد الصدارة حيث تسلم برشلونة الراية من غريمه الأبدي ريال مدريد عقب سقوط الأخير المفاجئ على أرض مايوركا بعدما حقق الكاتالوني فوزاً سهلاً على ملعب إيبار في مباراة شهدت ثلاثية ساهم فيها الثلاثي (غريزمان وميسي وسواريز) للمرة الأولى مجتمعين منذ قدوم الأول لنيوكامب، علماً أن ميسي حامل الحذاء الذهبي المحلي سجل للمرة الأولى هذا الموسم، واستغل فريقا غرناطة وسوسيداد نزيف الأتلتي المتواصل ليصعدا إلى المركزين الثالث والرابع.

وفي إيطاليا حقق اليوفي المطلوب بفوز صعب على بولونيا وكذلك حقق إنتر المطلوب من رحلته إلى ساسولو على حين أخفق أتلانتا بالحفاظ على تقدمه المريح بالشوط الأول ليسقط بفخ التعادل 3/3 بعد صحوة لازيو الذي أدرك التعادل عبر ركلتي جزاء جاءت ثانيهما في الوقت البديل، وارتضى روما بتعادل سلبي مع سامبدوريا وأجبر ميلان على تعادل مثير آخر أمام ليتشي وحقق بارما فوزاً كاسحاً على جنوا.

عودة في وقتها

بعد سقوط الريال الأول وتواصل تعثر جاره بتعادل ثالث على التوالي استغلت أندية أخرى الوضع تماماً، فقد خطف البرشا الصدارة وغرناطة المركز الثالث وشهد اليوم الختامي للجولة التاسعة استعادة ثلاثة من المحسوبين على الطامحين للمنافسة على مقاعد دوري الأبطال نغمة الانتصارات، أولهما سوسيداد الذي أكرم وفادة بيتيس وتغلب عليه قالباً تأخره بهدف مورن الرائع (بالكعب) إلى فوز بالثلاثة حمل الرقم «3» على أرضه وقد سجل 3 أهداف في ثلاثة منها وهو الذي خسر الجولتين السابقتين.

الثاني هو إشبيلية الذي كان قريباً من إهدار نقطتين جديدتين في ملعبه بيزخوان أمام ليفانتي إلا أن القادم الجديد الهولندي لوك دي يونغ كان له رأي آخر، فسجل هدفاً أعاد كبير الأندلس إلى سكة الفوز مسجلاً انتصاره الثاني بأرضه وهو الثالث بهذه النتيجة وهي المرة الرابعة فقط التي حافظ خلالها على نظافة شباكه في حين تلقى ليفانتي هزيمته الرابعة وكلها بعيداً عن ملعبه.

أما ثالث العائدين فهو فياريال الذي حقق الفوز على حساب إسبانيول وهو الفوز الثاني للغواصات خارج لاسيراميكا وهي المرة الثالثة فقط التي يحافظ فيها على مرماه نظيفاً، علماً أنه صاحب ثاني أقوى هجوم لكنه بالمقابل ثالث أسوأ دفاع، في حين خسر إسبانيول للمرة الثالثة على التوالي والخامسة على أرضه وقد أخفق بالتسجيل بخمس من ست هزائم.

النتائج الكاملة – الإسباني 9

• إيبار * برشلونة صفر/3 غريزمان (13) ميسي (58) سواريز (66).

• مايوركا * ريال مدريد 1/صفر لاغو جونيور (7).

• غرناطة * أوساسونا 1/صفر دوارتي (38).

• سوسيداد * بيتيس 3/1 للفائز خافي غارسيا (22 بمرماه) ويليان خوسي (36) لورتوغيس (58) وللخاسر مورن (12).

• أتلتيكو مدريد * فالنسيا 1/1 للأول دييغو كوستا (36 من جزاء) وللثاني باريخو (82).

• إشبيلية * ليفانتي 1/صفر لوك دي يونغ (86).

• خيتافي * ليغانيس 2/صفر أنخيل رودريغيز (64 و84).

• ألافيس * سلتا فيغو 2/صفر ماغابان (50) لوكاس مارتينيز (82).

• إسبانيول * فياريال صفر/1 إيكامبي (17).

• بلباو * بلد الوليد 1/1 للأول ويليامس (33) وللثاني إينييغو (71 بمرماه).

حصيلة إسبانية

• لم تغب الأهداف عن المباريات العشر ورغم ذلك لم تشهد الجولة أكثر من 19 هدفاً بعد تعادلين و8 انتصارات منها 6 لأصحاب الضيافة وأربع بنتيجة 1/صفر وجاء هدفان بالخطأ وهدف من علامة الجزاء.

• 52 بطاقة صفراء أشهرها الحكام في هذه الجولة منها 10 مرات في مباراة غرناطة وأوساسونا وطرد لاعب الثاني فران مريدا بالإنذار الثاني حاله حال أردورزيولا (الريال) على حين طرد لي كانغ (فالنسيا) بالحمراء المباشرة.

• انفرد لورينزو مورن بصدارة الهدافين برصيد 7 أهداف متقدماً على بنزيمة وجيرارد مورينو بهدف وجاء ثالثاً لويس سواريز ودانييل باريخو بـ5 أهداف يليهما ثمانية لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف.

إنتر ينجو وميلان لا

نجح إنتر ميلانو في تجاوز كمين ساسولو واستعاد نغمة الانتصارات سريعاً عقب سقوطه المزعج أمام اليوفي في الجولة السابقة وانتظر أنصار الإنتر فوزاً كبيراً خاصة أن لوكاكو ولاوتارو أنهيا الشوط الأول بثلاثة أهداف لهدف وعزز الأخير النتيجة قبل 20 دقيقة من النهاية إلا أن تراخياً من أولاد كونتي سمح لساسولو الذي لم يخسر أمام النييرازوري خلال خمس مواجهات سابقة أن يقلص النتيجة بل كاد يصل إلى التعادل على غرار ما فعل لازيو بأتلانتا، وفي النهاية خرج إنتر بفوز هو الرابع خارج ميلانو وهي المرة الأولى التي تهتز شباكه خلالها ثلاث مرات منذ تسلم كونتي لمنصب المدرب، وخسر ساسولو للمرة الثالثة على التوالي وهي الثانية على ملعبه، علماً أنه تلقى 4 أهداف للمرة الثالثة هذا الموسم.

وما نجح فيه إنتر أخفق به جاره ميلان الذي خرج بالتعادل بهدفين أمام ضيفه ليتشي في الظهور الأول للمدرب الجديد ستيفانو بيولي وجاء هدف التعادل للضيوف من تسديدة بعيدة في الوقت بدل الضائع، والتعادل هو الأول لكلا الفريقين، علماً أن الروزنييري سجل هدفين للمرة الثانية فقط هذا الموسم على حين تلقى هدفين على الأقل للمرة الرابعة.

وحقق بارما فوزاً استثنائياً على ضيفه جنوا بنتيجة 5/1 وذلك بعد 15 عاماً على فوزه الأخير بفارق 4 أهداف وكان يومها بنتيجة 4/صفر على حساب إيمبولي ويعود الفضل بهذا الفوز للمهاجم الدانماركي أندرياس كورنلويس الذي سجل الهاتريك خلال 9 دقائق بين نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، وهو الهاتريك الثاني بالسييراA هذا الموسم بعد ثلاثية بيراردي لساسولو بمرمى سامبدوريا في الأسبوع الثاني، وهي الهزيمة الأقسى لجنوا والثالثة على التوالي وسبق له أن خسر أمام لازيو برباعية.

النتائج المسجلة – الإيطالي 8

• يوفنتوس * بولونيا 2/1 للفائز رونالدو (19) بيانيتش (54) وللخاسر لانجنيرا (26).

• ساسولو * إنتر ميلانو 3/4 للخاسر بيراردي (16) ديوريشيتش (74) بوغا (81) وللفائز لاوتارو (2 و71 من جزاء) لوكاكو (38 و45 من جزاء).

• لازيو * أتلانتا 3/3 سجل لأتلانتا مورييل (23 و28) أليخاندرو (37) وللثاني إيموبيلي (69 و90+3 من ركلتي جزاء) خواكين كوريا (70).

• نابولي * هيلاس فيرونا 2/صفر ميليك (37 و67).

• كالياري * سبال 2/صفر ناينغولان (9) فاراغو (67).

• سامبدوريا * روما صفر/صفر.

• أودينيزي * تورينو 1/صفر أوكاكا (42).

• بارما * جنوا 5/1 للفائز كوشكا (38) كورنلوس (42 و45+1 و50) كولوسيفسكي (79) وللخاسر بينامونتي (52).

• ميلان * ليتشي 2/2 للأول كالهان أوغلو (20) بياتيك (81) وللثاني باباكار (62) كالديروني (90+2).

• بري

بريشيا * فيورنتينا (أمس).

بانورما إيطالية

• ثلاثة تعادلات أحدها سلبي مقابل 6 انتصارات منها خمسة لأصحاب الأرض، فسجل قبل مباراة الأمس 31 هدفاً وجاء أربعة منها عبر نقطة الجزاء فيما أهدر خواما باباكار (ليتشي) ركلة خامسة إلا أنه سجل من المتابعة.

• 53 مرة أشهر الحكام اللون الأصفر وتحول مرة إلى الأحمر عندما خرج جاستن كلويفرت (روما) مطروداً بالإنذار الثاني وشهدت مباراة كالياري وسبال 9 صفراوات.

– عزز شيرو إيموبيلي صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف بفارق 3 أهداف أمام بيراردي ودوفان زاباتا يليهما لوكاكو ولويس مورييل بـ5 أهداف وسجل 9 لاعبين 4 أهداف بينهم رونالدو ولاوتارو مارتينيز.