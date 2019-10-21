في مباراة الدوري المتأخرة يوم الأحد … حطين يسعد جماهيره بفوز صعب على الطليعة

جرت في وقت متأخر يوم الأحد مباراة حطين وضيفه الطليعة لحساب الاسبوع الأول من النسخة 49 للدوري الكروي بكرة القدم، وتطابقت التوقعات بفوز فريق الملايين وهاكم وصف المباراة:

بداية موفقة لحطين في الدوري جاءت بفوزه الصعب على الطليعة وبهدفين مقابل هدف واحد، اللقاء كان قوياً من الطرفين مع أفضلية واضحة لحطين الذي اعتمد على الهجوم الضاغط وبقوة منذ بداية المباراة مستغلاً الضعف في الخاصرة اليسرى للطليعة وكان الاختراق من الجهة اليمنى لحطين موفقاً حيث هدد مارديك مردكيان مرمى محمود الخلف بكرتين جانب القائمين ونجح مارديك بتسجيل هدف السبق د. (10) لتشتعل المدرجات بفرح جماهير حطين وحاول الطليعة التعديل وسدد عبد القادر غريب ومحمد عبادي كرتين عذبتا شاهر الشاكر وأخرى لمحمد تتان حولها المدافع لركنية وخرجت كرة محمد زينو خارج المرمى، بالمقابل جاءت خطورة حطين بفرص لكل من المردكيان ورأفت مهتدي والمخضرم عبد الرزاق الحسين وانتهى الشوط الأول بتقدم حطيني.

بدأ الشوط الثاني بتسديدة خالد كوجلي خارج المرمى وتحولت السيطرة لمصلحة الطليعة الباحث عن التعديل ونجح صلاح خميس بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة (56) ويرد مارديك برأسية حولها الحارس لركنية أتبعها الحسين بدبل كيك فوق المرمى والمهتدي جانب القائم ويشرك مدرب حطين حسن العويد بديلاً للجويد بهدف تقوية هجومه ويسدد العويد كرة أمسكها الخلف أتبعها باستغلاله خطأ دفاعياً مسجلاً هدف التقدم لفريقه بالدقيقة (81) يخرج على إثرها مصاباً نتيجة احتكاك مع أحد المدافعين ويحاول الطليعة التعديل دون جدوى لتألق الشاكر وافتقاد لاعبي الطليعة للتركيز.

رأي فني

قال مدرب حطين حسين عفش إنه واجه فريقاً منظماً ويدافع بشكل قوي ويلعب كرة جيدة معتمداً على الهجوم السريع، وبالنسبة لفريقه قدم مباراة جيدة بالشوط الأول وتميز بالثاني من خلال فرض سيطرته بمعظم الأوقات استقبل مرمانا هدفاً نتيجة خطأ من كرة ثابتة، لكننا عدنا للمباراة نتيجة خبرة لاعبينا وإمكانياتهم الفنية والبدنية، وأكد عفش أن المباريات الافتتاحية غالباً ما تكون صعبة وأن فريقه عانى من عدم قدرته لعب مباريات ودية منذ ما يقارب الشهر واعتذار عدة فرق تم التواصل معها إلى جانب عدم وجود ملعب عشب طبيعي للتدريب حيث كانت التدريبات تتــم علــى ملاعــب عشب صناعي.

من جهته قال عمار الشمالي مدرب الطليعة إن فريقه لعب أمام حطين بنجومه وفي أرضه وبين جماهيره والمباراة كانت صعبة، ومع هذا اعتمدنا خطة إغلاق منطقتنا الدفاعية قدر الإمكان مع استغلال نقاط الضعف لدى حطين، الذي استغل هفوتين ونجح بتسجيل هدفين، فريقنا كان نداً قوياً وسيطرنا وسنحت لنا عدة فرص لم نوفق بتسجيلها لافتقادنا للتركيز ببعض الأوقات وافتقاد اللمسة الأخيرة، وبشكل عام التعادل كان هو الأعدل قياساً لمجريات اللقاء.

لقطات من المباراة

– أدار اللقاء الدولي عبد اللـه بصلحلو للساحة وساعده محمد قزاز وكنان حاطوم وزياد عبيد حكماً رابعاً وخالد السهو مراقباً إدارياً ومحمد عتال مقيّماً للحكام.

– رفعت البطاقة الصفراء للاعبي حطين هاني نوارة وعبد الرزاق الحسين (41، 42) ومن الطليعة صلاح خميس ومحمود الخلف وعزام عزام (21، 69، 94).

– اشترك حسن العويد بالدقيقة 65 كبديل لزميله محمد رأفت مهتدي وخرج مصاباً عقب تسجيله هدف الفوز بالدقيقة 81.

– أشرك الشمالي مدرب الطليعة اللاعب محمد العقاد في الدقيقة 58 وأخرجه بالدقيقة 80 لعدم جاهزيته.

– شهدت المباراة حضور 13 ألف متفرج حطيني و400 مشجع رافقوا الطليعة وكان التنافس بينهم على المدرجات لافتاً وبشكل رائع.

– احتفل عشاق الحوت بفوز فريقهم بالمباراة الافتتاحية وشراكتهم لفرق الصدارة.