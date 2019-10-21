متوسط سعر السيارة 8 ملايين ل.س!!… «التجارة الخارجية» باعت 500 سيارة في 9 أشهر بـ4 مليارات ليرة

كشفت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لـ«الوطن» عن قيمة عقود الأدوية المستوردة منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية شهر أيلول، إذ تجاوزت 70 مليون يورو، في حين بلغت الأدوية الواصلة نحو 68 مليون يورو، والنصيب الأكبر منها للأدوية السرطانية، بنسبة 69 بالمئة تقريباً.

وبلغت قيمة عقود الأدوية الداخلية 10 ملايين يورو، تُسدد بالليرات السورية، إضافة لعقود داخلية بالليرات السورية بنحو ملياري ليرة، كما وصل من إجمالي العقود الداخلية نحو 7 مليارات ليرة سورية.

وبالنسبة لتوريد المبيدات الزراعية لتأمين احتياج وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فقد بلغت لغاية نهاية شهر أيلول الماضي 2019 نحو المليار ليرة سورية، على حين بلغت توريدات الآليات الثقيلة والمتنوعة واحتياجات الجهات العامة لغاية 30/9/2019 نحو 740 مليون ليرة سورية فيما تتجاوز العقود المبرمة 7 مليارات ليرة.

هذا وبلغ عدد السيارات المبيعة في المزادات العلنية المتعددة خلال عام 2019 ولغاية 30/9/2019 ما يقارب 500 سيارة وآلية بقيمة تقريبية نحو 4 مليارات ليرة سورية، ما يعني أن وسطي سعر السيارات تقريباً 8 ملايين ليرة.

وفي السياق نفسه، أعلنت المؤسسة مؤخراً عن تأمين بعض المواد الغذائية لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية، متضمنةً 8 آلاف طن سكر، و45 ألف طن رز، و5 آلاف طن تونا، و5 آلاف طن سردين، وألف طن شاي.

كما أن هناك إعلانات سوف تصدر لاحقاً، وإلى ذلك فإن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قيد التعاقد لتأمين احتياجات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من سماد الفوسفات الثلاثي بقيمة تقارب 1.6 مليار ليرة سورية.