برجك اليوم – الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الأمور العائلية هي مصدر القلق الأساسي ما يجعلك يائساً أو محبطاً، وقد تعاني من مشاكل عائلية بسبب أحد الأولاد أو بسبب سفر أو بسبب ولادة جديدة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اختياراتك العاقلة هذا اليوم تسعدك وقد تشعر بالحب يتدفق من حولك وخاصة الأهل، لأنك جذاب ومحط أنظار المحيط وتترك تأثيراً جيداً في المحيط فكن لطيفاً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران احرص على مالك ولا تبذره على الرفاهية فأنت وعلى مدى أشهر تصرف أكثر من دخلك، وانتبه إلى أمورك عموماً فقد تضطر لمصاريف إضافية نتيجة التغييرات الحاصلة وعلى الأغلب في الفرح.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت اليوم مشرق وسعيد وقد تحاول تعزيز علاقة كانت غير جدية في حياتك الشخصية، لذلك أنصحك بوضع خططك لما هو آت وتحضيرها لتحصد النجاح فاليوم للإنجاز.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تشعر أنك غير مرغوب أو مهمل وقد يكون هذا بسبب حساسية أو وهم ينتابك، فاحرص من الأحلام بمشاريع وهمية أو وعود كاذبة لأن الانفعال سيحمل لك قلة ثقة من حولك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يوم جيد لتتعرف على أصدقاء وقد يكون التعارف في سفر أو في قبولك لبعض الدعوات، وتدعى لمناسبات وتحل مشاكلك الشخصية فبادر إلى حوار بناء واطلب فطلباتك مجابة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تعيش وقتاً صعباً إذا كنت تتوقع من نفسك مالا تقدر عليه أو كنت من محبي الكمال، فخفف من التحديات واقبل بعض التنازلات إذا كنت مضطراً من دون اللجوء إلى العناد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كل الكواكب في أماكن داعمة لحركة التغيير التي تسعى لها أو لتحقيق أمنية طال انتظارها، ولو حصل تغيرٌ حقيقي في طبعك فأصبحت أكثر هدوءاً وأقل حديثاً لأصبحت فعالاً أكثر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول كل ما عليك فعله هو أن تمد يدك لتقطف ثمار تعبك وجهدك فتشعر أنك محبوب ومرغوب، فأنت تشعر بأن المحيط يدعمك ويساعدك ويوفر لك الاهتمام والرعاية وتطور قدراتك وتفكر في تغيير لحياتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حاول الحفاظ على رقتك وتعامل مع المحيط بلطف من دون أن تثير المشاكل، فربما تفهم كلماتك أو تصرفاتك على غير حقيقتها أو بطريقة سلبية، وقد تتذمر من العمل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تصطدم بمحيطك بسبب إحساسك أنك تعمل أكثر منهم لكنك تقبض أقل، ومن حقك الراحة ولكنك قد لا تجدها، وقد تشعر أن من حولك يستهتر بعملك ولا يقدر مجهودك وهذا أكثر ما تكرهه.