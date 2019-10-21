قديروف: سندفن الدواعش الهاربين من سورية في المقابر

في الوقت الذي أعلنت فيه المخابرات الأردنية، إحباطها مخططات إرهابية لإحدى خلاياه كانت تنوي تنفيذها، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن بلاده ستستقبل إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي العائدين من سورية والعراق وستدفنهم في المقابر.

وفي حوار مع القناة الأولى الروسية أمس أعلن قديروف، حسب وكالة «سانا»، أن بلاده أعدت وحدات خاصة للتصدي للإرهاب ومواجهة الإرهابيين العائدين من سورية والعراق.

وقال: إن «جمهورية الشيشان مستعدة لضمان الأمن في المناطق الروسية وقد أعدت وحدات خاصة للتصدي للإرهابيين»، ولا سيما أولئك العائدين من صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق إلى شمال القوقاز في حال قيامهم بأعمال إرهابية.

وكالة «سبوتنيك» الروسية من جهتها نقلت عن قديروف قوله: «إن الشيشان مستعدة لصد ومواجهة إرهابيي تنظيم داعش القادمين من سورية والهاربين إلى مناطق شمال القوقاز» مضيفاً: «طبعاً سنستقبلهم وسنشتري لهم بطاقات إلى مسرح المواجهة أو إلى المقابر».

وفي جانب آخر أعرب قديروف عن ثقته بأن القوات الروسية قادرة على مساعدة الحكومة في سورية لعودة الأمن والأمان.

في الغضون، كشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن مخططات لخلية من خمسة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية، وأنها قبضت على أفراد الخلية في تموز الماضي، حسب ما ذكرت صحيفة «الرأي» الأردنية.

وبدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأحد الماضي، بمحاكمة أفراد الخلية، حيث عقدت جلسة افتتاحية، ونفى المتهمون خلالها ما أسندت إليهم نيابة أمن الدولة من تُهم، وأجابوا: إنهم غير مذنبين.

وفي بداية العام الماضي، قرر المتهمون الثالث والرابع والخامس الالتحاق بالتنظيم والقتال معه في سورية، حسب الصحيفة التي أضافت: إنه «وتنفيذاً لذلك توجهوا إلى منطقة عقربا الواقعة على الحدود الأردنية السورية بالقرب من منطقة الشجرة من أجل إيجاد طريق مناسب للتسلل داخل الأراضي السورية للقتال بصف تلك العصابة (التنظيم) دون اكتشاف أمرهم، إلا أنه تبين لهم صعوبة الخروج من الأراضي الأردنية إلى السورية، لوجود الحراسات على الحدود من الجيش الأردني، وعلى إثر ذلك أجلوا فكرة التحاقهم بعصابة داعش الإرهابية».

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعدها وفي ذات الفترة خلال العام الماضي، تعرف المتهم الثالث على المتهم الأول، وأخذا يلتقيان ويتداولان إصدارات التنظيم، وعلى إثر ذلك قام المتهم الثالث بتعريف المتهم الأول على كل من المتهمين الرابع والخامس، والتقوا جميعاً في منزل المتهم الخامس وأخذوا يناقشون بينهم أفكار تنظيم داعش.

وأضافت الصحيفة: إنه في ذلك اللقاء اقترح المتهم الأول على المتهمين الثالث والرابع والخامس تشكيل خلية إرهابية لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم، لكن في 1 تموز الماضي، قبض على المتهم الأول كما جرى القبض تباعاً على باقي المتهمين.