سورية

مجموعة سياحية أميركية تزور مدينة تدمر الأثرية وتوثق اعتداءات داعش

| وكالات

الثلاثاء, 22-10-2019

زارت مجموعة سياحية يحمل أعضاؤها الجنسية الأميركية مدينة تدمر الأثرية واطلعوا على معالمها وآثار الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة بفضل بطولات الجيش العربي السوري وتضحيات بواسله.
المجموعة السياحية التي يناصر أعضاؤها قضايا الشعوب الوطنية ونضالها ضد الاستعمار وقوى الاحتلال ولاسيما الشعبين السوري والفلسطيني زاروا، حسب وكالة «سانا» متحف تدمر الوطني ومعبد بل الشهير وشارع الأعمدة والمسرح الأثري ومقر مجلسي الشيوخ والشعب التدمريين ووثقوا الدمار الذي تعرضت له أبرز المعالم التاريخية من جراء اعتداءات تنظيم داعش الظلامي قبل اندحاره.
وقالت السائحة دونا نصور، طبيبة اختصاصية في الطب النفسي، وهي من أصل سوري في تصريح صحفي بتدمر: «إن زيارتي هذه هي الثانية إلى سورية حيث زرتها قبل عدة أعوام وقد لفت نظري الآن أن الأوضاع في سورية تحسنت كثيراً بعد اندحار الإرهاب وعودة قسم كبير من المهجرين إلى مناطقهم بعد أن أصبحت المدن والقرى آمنة» معبرة عن سعادتها الغامرة بمشاهدة تاريخ وحضارة تدمر لكنها أبدت حزنها على الدمار الذي طال بعض المواقع الأثرية بالمدينة المسجلة على لائحة التراث العالمي من قبل أعداء الثقافة والحضارة الإنسانية.
وأبدت السائحة نصور حماسها الشديد لاستقدام مجموعات سياحية إلى سورية عامة وتدمر بشكل خاص للاطلاع على حضارة سورية، لافتة إلى أنها تعمل مع مجموعتها لمناصرة ودعم سورية في أميركا والمحافل الدولية.
من جانبه قال الأديب والكاتب هنري: «عملت على شد الرحال إلى سورية مهد الحضارة والتاريخ الإنساني حتى أعتذر للشعب السوري عما جنته أميركا في دعمها ومساندتها للأيدي الآثمة التي عبثت في هذا البلد العريق»، مؤكداً «أنه على ثقة بأن سورية ستنتصر في الحرب الظالمة التي تشن عليها» ومبيناً أن «تدمر تستحق أكثر من زيارة» داعياً المنظمات الدولية إلى المساهمة بإعادة إعمار صروحها الأثرية التي خربها الإرهابيون.

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