سورية

«مغاوير الثورة» يقر: «التحالف» يتذرع بـداعش لمنع سيطرة الجيش السوري!

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 22-10-2019

أقرت ميليشيا «مغاوير الثورة» الإرهابية المنتشرة بمنطقة «التنف» التي تحلتها أميركا بأن الاحتلال يتذرع بمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي على شرق الفرات للبقاء هناك، على حين هدفه هو منع عودة سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على المنطقة.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أنه حصل على تسجيل صوتي للعقيد الفار مهند الطلاع متزعم «مغاوير الثورة»، تحدث فيه عن موقف تنظيمه من الوضع في شمال شرق سورية، والعملية العسكرية العدوانية التركية المسماة «نبع السلام».
وقال الطلاع، في التسجيل: إن الهدف من البيان الذي أصدرته «مغاوير الثورة» قبل أسبوعين فيما يتعلق بالسجون المحتجز بها مسلحو تنظيم داعش الإرهابي والتي تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، كان «هدفاً سياسياً بحتاً».
وبعد أن أشار إلى أن مهمة الميليشيا ليست حماية السجون التي فيها مسلحو داعش، زعم أن مهمتها «قتالية ثورية» في مواجهة تنظيم داعش والجيش العربي السوري.
وأكد الطلاع، أن الهدف من البيان الذي أصدرته «مغاوير الثورة» كان سحب ورقة مسلحي داعش الموقوفين لدى «قسد» التي تلوح بها في وجه الأميركيين والأوروبيين والدول الإقليمية المحيطة.
وقال: إن «القادة العسكريين للتحالف الدولي أعربوا عن ضيقهم من قرار الانسحاب (الأميركي)، ولكن القادة السياسيين هم من يتخذون القرار»، وبين أن من أهداف قادة «التحالف» منع الجيش العربي السوري من السيطرة على المنطقة.
وكشف أن قادة التحالف هؤلاء يتذرعون بتنظيم داعش لعدم الانسحاب ولكنهم يقصدون منع الجيش السوري من السيطرة على المنطقة وقال: «هم يقولون داعش، لكننا صرنا نفهم ونعرف ماذا يقصدون. هم يقولون نحن ضد داعش، حسناً نحن ضدهم. لكننا نركز عملنا على الجهة التي نعمل عليها ونقول (داعش) اللعبة لم تعد مباشرة.. أهدافنا واحدة ولكن اللعبة اختلفت».
وأضاف: «أجتمع يومياً مرة أو اثنتين مع مسؤولي التحالف الدولي»، وتابع: «القرار ليس في أيدينا بشكل كامل، نحن نشارك في جزء من القرار فقط».

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 22-10-2019

أهالي القامشلي رشقوا قوات الاحتلال الأميركي المنسحبة بالأحذية والحجارة..والنظام التركي أعلن احتلال 1500 كلم مربع! … الجيش يواصل انتشاره في الجزيرة ومنبج والقوات الصديقة تستعد للانتشار

الثلاثاء, 22-10-2019

لافروف: الحوار بين أنقرة ودمشق يجب أن يستند لاتفاقية أضنة.. وموسوي: إيران ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سورية … عشية زيارة أردوغان إلى روسيا.. موسكو وطهران: الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال سورية

الثلاثاء, 22-10-2019

لم تستخلص الدروس من تجربتها المريرة معها وتخلي واشنطن عنها لمصلحة نظام أردوغان … «قسد» لا تزال تعول على عدم انسحاب الاحتلال الأميركي من سورية!

الثلاثاء, 22-10-2019

محللان روسيان يعتبران أن أميركا تريد حماية الإرهابيين في المنطقة … التشيك: قوات النظام التركي ترتكب جرائم حرب في سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock