توقعات أن تصل إلى 75 ليرة على كل علبة سجائر … «المالية»: ضريبة الدخان مازالت قيد الدراسة ولا قرار في ذلك

أكدت مصادر في وزارة المالية أن موضوع فرض ضريبة على الدخان لا يزال قيد الدراسة والمداولة، ولا قرار في ذلك أبداً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أن الضريبة المتوقعة على علبة السجائر سوف تتراوح ما بين 25 إلى 75 ليرة حسب قيمة العلبة إلى جانب ضريبة على مشتقات التبغ الأخرى مثل الأركيلة والمشروبات الروحية المتوقع أن تكون الضريبة عليها بحدود 10 بالمئة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم التوسع في مثل هذه الضريبة على العديد من الأشياء المضرة بالصحة مثل ضريبة على السيارات الضارة بالبيئة.

وأكدت المصادر أنه سيتم دراسة كل أبعاد فرض هذه الضريبة وآثارها وآليات تطبيقها والإجراءات التي تؤدي لعدم انحراف نتائجها، ويتم اعتمادها في حال كانت تحقق المصلحة العامة. ويتوقع أن تسهم الضريبة على الدخان بتنشيط حركة التهريب، وهو ما لا ترغب به الحكومة افتراضياً خصوصاً أن هناك حملة لمكافحة التهريب منذ بداية العام الحالي.