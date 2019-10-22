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احتفالية يوم الطفل العربي في طرطوس

| الوطن

الأربعاء, 23-10-2019

برعاية وزارة الثقافة، تقام احتفالية يوم الطفل العربي السابعة عشرة في طرطوس منذ اليوم ولغاية 26 من الشهر الجاري.
تفتتح الاحتفالية بعرض مسرحي استعراضي يتضمن فقرات متنوعة «رقص، مسرح، موسيقا وغناء، نتاج عمل الأطفال واليافعين ضمن مشروع مهارات الحياة في طرطوس، فقرات باليه، فقرات فنون شعبية».
ويقام خلال الاحتفالية معرض نتاج عمل الأطفال واليافعين في الورشات الفنية والأعمال اليدوية ضمن مشروع مهارات الحياة في طرطوس، إضافة إلى معرض الأعمال الفنية للأطفال الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة – مديرية ثقافة الطفل (السنوية وأبناء الشهداء والأطفال ذوي الإعاقة لعام 2018).
وتقام الاحتفالية في المراكز الثقافية في طرطوس وبانياس وصافيتا ودريكيش.

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