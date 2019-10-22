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خزنة بباب سري ساعدت محتالاً على سرقة الملايين

| وكالات

الأربعاء, 23-10-2019

تبحث شرطة هونغ كونغ عن محتال سرق مبلغاً ضخماً من المال بمساعدة خزنة خاصة تفتح من الجهتين.
وتفيد الصحيفة، بأن الضحية هو رجل أعمال صيني من مدينة شنتشن قدم إلى هونغ كونغ، وأراد شراء سبائك ذهبية من إحدى شركات المجوهرات، استقبله شخص، وأخذه إلى مكتب ليضع المبلغ الذي كان يحمله في خزنة وبعدها ذهب إلى جلب السبائك الذهبية.
انتظر رجل الأعمال الصيني ثلاث ساعات بعدها بدأ يشك بأن الشخص الذي استقبله لن يعود. لذلك اتصل برجال الشرطة وأبلغهم بما حدث. وعندما فتحوا الخزنة التي وضع فيها النقود، اكتشفوا أنها فارغة تماماً، على الرغم من أن أحداً لم يفتحها قبلهم.
وبعد التحقيق اتضح أن شركة المجوهرات قامت بتأجير هذا المكتب قبل بضعة أشهر فقط، وهذه الخزنة مثبتة في الجدار الفاصل بين مكتبين، ويمكن فتحها من الجانبين. ويبدو أن اللص الذي يسرق المجوهرات منذ 20 سنة بمساعدة أشخاص أقوياء البنية وبهلوانيين، وأصبح بذلك مليونيراً، استغل فترة انتظار رجل الأعمال له فدخل إلى المكتب الثاني وأخذ مبلغ 5.6 ملايين دولار هونغ كونغ من الخزنة واختفى.

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