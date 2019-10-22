نادين صعب تنفي إساءتها وتقول: سورية بلدي الثاني

ردت الفنانة اللبنانية ​نادين صعب​ على الانتقادات التي طالتها بعد اتهامها بالإساءة لسورية، مشيرةً إلى أن صفحتها تمت سرقتها، ومن سرقها يقوم بنشر الإساءات للشعب السوري.

ونشرت مقطع فيديو، نفت فيه علاقتها بما يكتب على الصفحة المسروقة، وأضافت إنها لها الفخر أن السوريين إخوتها وأن لها بلداً ثانياً هو سورية.

وعلّقت على الفيديو بالقول: «ضروري كتير نشر الفيديو عندكم إذا سمحتم، صفحتي الرسمية على الفيسبوك مسروقة، أنا لا أشتم سورية، وسورية بلدني الثاني والكل بيعرف محبتي للشعب السوري».