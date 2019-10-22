هجوم سالزبورغ يهدد دفاع نابولي الصلب في الشامبيونزليغ

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأهم مسابقة على صعيد الأندية في العالم الشامبيونزليغ فتقام المباريات الخاصة بالمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ففي المجموعة الخامسة يلتقي جينك البلجيكي مع ليفربول الإنكليزي وسالزبورغ النمساوي مع نابولي الإيطالي، والصدارة لنابولي بأربع نقاط مقابل ثلاث لسالزبورغ وليفربول ونقطة لجينك.

وفي المجموعة السادسة يصطدم الإنتر الإيطالي مع دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي مع برشلونة الإسباني، والصدارة لدورتموند والبرشا بأربع نقاط مقابل نقطة للإنتر وسلافيا براغ.

وفي المجموعة السابعة يتقابل لايبزيغ الألماني مع زينيت الروسي وبنفيكا البرتغالي مع ليون الفرنسي، والصدارة لزينيت وليون بأربع نقاط مقابل ثلاث للايبزيغ ولا شيء لبنفيكا.

وفي المجموعة الثامنة يلتقي أياكس الهولندي مع تشيلسي الإنكليزي وليل الفرنسي مع فالنسيا الإسباني، والصدارة لأياكس بست نقاط مقابل ثلاث لتشيلسي وفالنسيا ولا شيء لليل.

وجميع المباريات تنطلق عند العاشرة باستثناء مباراتي أياكس مع تشيلسي ولايبزيغ مع زينيت فتنطلقان عند الثامنة إلا خمس دقائق.

وجهاً لوجه

• للنيرازوري ماض مجيد أمام دورتموند عندما تجاوزه في نصف نهائي 1964 بالفوز 2/صفر إياباً بعد التعادل 2/2 في ألمانيا وحينها تابع الإنتر رحلة التتويج عندما قهر ريـال مدريد بثلاثة أهداف لهدف، والحصيلة الإجمالية للإنتر فوزان مقابل تعادل وخسارة.

– حامل اللقب ليفربول يزور بلجيكا رافعاً شعار الفوز أمام جينك وقد عرف لغتي الفوز والخسارة في أول مباراتين أمام نابولي وسالزبورغ، ولم يسبق لهما الصدام أوروبياً، ولكن سبق لليفربول الفوز بالنهائي عام 1978 على حساب ناد بلجيكي هو بروج بهدف كيني دالغليش، وتاريخياً التقى ليفربول مع الأندية البلجيكية 13 مرة ففاز بعشر مقابل تعادلين وخسارة.

• البرشا يزور سلافيا براغ وهو اللقاء الأول بينهما وحصيلة البرشا أمام الأندية التشيكية 10 انتصارات وتعادل و3 خسارات، كما سيكون لقاء أياكس مع تشيلسي للمرة الأولى أيضاً ولم يخسر تشيلسي في آخر 9 مباريات أوروبية خارج أرضه محققاً الفوز في ستٍ منها، والحصيلة الإجمالية لأياكس في آخر ست مواجهات أمام الإنكليز تشير إلى فوز وتعادل وأربع خسارات آخرها في نصف نهائي النسخة الماضية أمام توتنهام بهدفين لثلاثة فضاعت بطاقة التأهل للنهائي.

• فاز فالنسيا على ليل في مباراتيهما للمسابقة ذاتها لنسخة 2012/2013 والحصيلة الإجمالية ثلاثة انتصارات وتعادل، وكان لايبزيغ قد عبر محطة زينيت في دور الستة عشر لمسابقة اليوروباليغ في الموسم قبل الماضي، بينما تبادل بنفيكا وليون الفوز في دور المجموعات لنسخة 2010/2011، وتأهل نابولي على حساب سالزبورغ في دور الستة عشر لليوروباليغ في الموسم المنصرم.