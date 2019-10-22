120 دقيقة لإدارة الجزيرة

حسمت لجنة تسيير الأمور المؤقتة في نادي الجزيرة مسألة مشاركة فريقها الكروي الأول في الدوري الممتاز وقررت في اجتماعها الأخير الذي تم مساء أمس الأول الإثنين واستمر لأكثر من ساعتين بتت اللجنة المؤقتة في ختامه قرار سفر فريقها إلى حلب إذا ما كان طريقها من الحسكة سالكاً وأوضح رئيس اللجنة أحمد العيسى في اتصال خاص مع «الوطن» بعد نهاية الاجتماع أن الجزيرة لن يعتذر عن خوض مباراته الثانية في ذهاب الدوري الممتاز المقررة في مدينة حلب يوم الجمعة القادم أمام الفتوة آملاً بعدم وجود أي منغصات وعراقيل تعثر وصول بعثة الفريق إلى الشهباء والتي تتألف من 23 شخصاً سيتوجهون براً وعبر البولمان بتكلفة تصل إلى نحو 600 ألف ليرة، وكشف العيسى أن ناديه سيخاطب اتحاد اللعبة في الساعات القليلة القادمة لنقل جميع مبارياته المقررة له في الدوري إلى العاصمة دمشق كما كشف أيضاً عن نية الإدارة بالطلب من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعبر تنفيذية الحسكة بتأمين إقامة رجال الجزيرة في الشام طيلة فترة الدوري كون الإدارة قررت إبقاء الفريق في حالة معسكر مفتوح نظراً لصعوبة سفره من وإلى الحسكة في ظل الظروف الراهنة التي عطلت في وقت سابق حضوره إلى حمص ولعب مباراته الافتتاحية هذا الموسم أمام الكرامة.

وأكد العيسى أنه على الرغم من كل المعاناة فإن استعدادات فريقه لمباراة الفتوة لم تتوقف فلعب الجزيرة في القامشلي في الأيام الخمسة الأخيرة مع الجهاد الذي يستعد بدوره لخوض منافسات دوري أندية الدرجة الأولى الذي سينطلق يوم الخامس من شهر تشرين الثاني القادم وفاز الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة وعاد ليجدد فوزه في المباراة الثانية بينهما والتي جرت في الحسكة وبنتيجة هدفين للا شيء، وقد ترك الفريق الحسكاوي انطباعاً جيداً وارتياحاً لدى جهازه الفني وحسب تأكيدات الرجل الأول حالياً في نادي الجزيرة أحمد العيسى فإن فريقه لن يكون مجرد ضيف شرف في الدوري بل سيعمل على تسجيل الحضور والنتائج الجيدة على أمل أن يكون في نهاية الدوري في مركز مريح لن يبتعد من خلاله عن منتصف سلم ترتيب فرق الدوري الممتاز.